El plazo del Concurso de Fotografía Parque del Drago concluye este jueves

El primer concurso de fotografía dedicado al Parque del Drago de Icod de los Vinos, organizado junto al Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec), nace para promover el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Tenerife, invitando a fotógrafos y aficionados a capturar la esencia de este entorno y su pieza central: el Drago Milenario. Las bases y la inscripción, que se cierra mañana jueves, 30 de abril, figuran en el enlace web https://ficmec.es/concurso-fotografia/.
El concurso se divide en dos temáticas principales: Parque del Drago, dotada con 500, el primer premio, y 250 euros, el segundo, y El Drago Milenario, con un solo premio, de 250 euros y, además, la publicación de la fotografía en la revista Binter durante el mes de junio. Asimismo, las obras finalistas formarán parte de una exposición del 4 al 7 de junio en el propio Parque del Drago. Posteriormente, la muestra tendrá un carácter itinerante, recorriendo diferentes barrios del municipio y ferias locales. El resultado del concurso se anunciará en la web oficial y las redes sociales del Parque del Drago y del Ficmec.
Para Gerardo Rizo, concejal de Turismo e Icodtesa, la continuidad del acuerdo con el Fimec es fundamental para consolidar al Parque del Drago como un referente de recuperación medioambiental. “Este concurso es una oportunidad excepcional para la divulgación de lo que representa el parque para Icod de los Vinos. Estamos muy satisfechos de que este año el festival no solo se quede en el centro, sino que también llegue a distintos barrios del municipio”, destaca el concejal icodense.
El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) iniciará su programación del 28 al 31 de mayo en Garachico. La actividad se trasladará a Icod de los Vinos del 4 al 7 de junio, fechas en las que se darán a conocer los ganadores del concurso y se inaugurará la exposición fotográfica.