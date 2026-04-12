El Teatro Leal propone un domingo lleno de risas con Santi Rodríguez

El Teatro Leal de La Laguna programa esta tarde de domingo, a partir de las 19.00 horas, la actuación del popular actor Santi Rodríguez, quien protagoniza una cita con el humor en la Sala de Cámara con su espectáculo ¿Nos damos un viaje? El cómico andaluz encadenará chistes y narrará experiencias propias que ha vivido en destinos internacionales. Al convertir sus frustraciones en carcajadas, Rodríguez garantiza un viaje alrededor del mundo sin que los asistentes tengan que moverse de la butaca.
“¿Cuántas veces has vuelto decepcionado de un viaje? ¿Alguna vez te has arrepentido de lo que te has gastado para lo poquito que has visto? Pues son la mitad de las veces de las que Santi Rodríguez ha salido decepcionado de los programas de la tele donde no lo han elegido”, se lee en la sinopsis del espectáculo protagonizado por el actor que interpretó al frutero de la serie de televisión Siete vidas, personaje que propulsó su carrera y le hizo conocido entre el gran público. “Para que no nos vuelva a pasar -se añade-, él no vuelve a probar suerte en la tele y los demás no volvéis a viajar sin saber antes dónde ir. Así que… ¿Nos damos un viaje?”.