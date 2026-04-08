Los empresarios del Sur de Tenerife exigen respuestas frente a la inseguridad

El Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) y la Asociación de Empresarios de Arona (AECPA) respaldaron ayer las quejas expresadas en este periódico por los comerciantes de Las Galletas sobre la creciente percepción de inseguridad en este núcleo costero agravada desde hace casi un mes por una oleada de robos que sufren los establecimientos y que achacan, basándose en las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, a una banda de menores que actúa de madrugada.
Antonio González Núñez, presidente de los empresarios aroneros, extendió la queja a los núcleos de Los Cristianos, El Fraile y Las Verónicas y advirtió de que la inseguridad “ha dejado de ser puntual para convertirse en estructural, afectando a empresas, comercios, establecimientos de ocio y servicios, así como a “la imagen exterior de uno de los principales destinos turísticos del sur de Tenerife”.
Tras subrayar que “no se puede normalizar trabajar con miedo” o que los turistas perciban “falta de control”, González Núñez recordó que los empresarios llevan años denunciando “peleas, tráfico de drogas y robos” en zonas como Las Verónicas, “con la ausencia de medidas disuasorias, como las cámaras de videovigilancia, reclamadas desde hace más de una década”.
CEST
Javier Cabrera, presidente del CEST, ya advirtió en septiembre de 2025 en una carta remitida a la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, sobre la inquietud que reinaba entre los representantes de la Zona Comercial Abierta de Las Galletas por los “actos de vandalismo, altercados en la vía pública, consumo de estupefacientes, venta ambulante no autorizada y el ejercicio de la prostitución en espacios públicos”.
El escrito, que también denunciaba deficiencias en limpieza y mantenimiento urbano, presencia de caravanas en áreas del litoral y espacios públicos en condiciones precarias, recogía el desencanto de los comerciantes por la “falta de respuestas concretas y visibles” por parte del Ayuntamiento y reclamaba un refuerzo de la presencia policial en los puntos más sensibles del núcleo costero.
Un mes más tarde, el CEST envió una segunda carta, esta vez para trasladar al Ayuntamiento las quejas, casi idénticas, de los comerciantes de Playa de Las Américas. En ella, se comunicaba la preocupación y “frustración” de los pequeños empresarios por las “conductas violentas y prácticas ilegales que atentan contra la convivencia y la actividad económica”.
“Pasan los años, la población ha ido creciendo, tenemos una sociedad cada vez más compleja y todo eso ha ido derivando en una conflictividad y una percepción de inseguridad que hace que ahora mismo esté todo el mundo quejándose”, manifestó ayer a este periódico Javier Cabrera, quien centró el problema en Las Galletas, Costa del Silencio, El Fraile y Playa de Las Américas, “donde por la noche no se ve a la Policía”.
Además, recordó el déficit que arrastra la comarca sur en efectivos de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. “La Guardia Civil, con un ámbito de cobertura enorme en el Sur, no cuenta desde hace décadas con el personal necesario para desempeñar su labor en todo el territorio que le compete”, subrayó.
Por su parte, Víctor Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios Costa Adeje, reclamó una respuesta estructural por parte de las administraciones públicas. “No basta con actuaciones puntuales o detenciones aisladas. Es necesario un plan integral de seguridad que incluya un refuerzo policial permanente, instalación de videovigilancia y coordinación real entre administraciones”, destacó el dirigente empresarial.