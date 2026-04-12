Última hora del accidente de guagua en La Gomera: Sanidad actualiza los datos de los heridos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha actualizado este domingo, 12 de abril de 2026, el estado de los heridos del accidente de guagua en La Gomera, ocurrido el pasado viernes en la carretera GM-2. De los pacientes que permanecían ingresados, varios han evolucionado favorablemente, aunque algunos continúan hospitalizados en centros de Tenerife.
El siniestro se produjo cuando una guagua turística en La Gomera se precipitó por un terraplén a la altura del kilómetro 2, en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián. El accidente obligó a activar un amplio dispositivo sanitario y a derivar a varios afectados a hospitales de referencia.
Evolución de los heridos tras el accidente de guagua en La Gomera
Según la Consejería de Sanidad, de las tres personas que permanecían ingresadas en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, dos ya han recibido el alta médica. La tercera fue trasladada durante la noche al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde continúa ingresada estable dentro de la gravedad.
En cuanto a los pacientes evacuados desde el primer momento a Tenerife, dos permanecen hospitalizados en el mismo centro sanitario. Uno de ellos se encuentra en estado estable, mientras que el otro sigue estable dentro de la gravedad.
Un paciente evoluciona favorablemente en Tenerife
Por otro lado, la persona trasladada al Hospital Universitario de Canarias continúa ingresada, aunque presenta una evolución favorable, según detalla Sanidad.
La actualización confirma una mejora progresiva en parte de los afectados por el accidente de guagua en La Gomera.