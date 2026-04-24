Eugenio Fuentes gana el Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Festival Tenerife Noir anunciaron este jueves que Wendy (Tusquets, 2025), de Eugenio Fuentes, es la obra ganadora del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Negra Criminal 2026, tras la deliberación del jurado entre las cuatro finalistas. El galardón, que será entregado en octubre, distingue anualmente a la mejor obra de narrativa noir y policíaca escrita originalmente en español y publicada durante el año anterior a la convocatoria.
El Premios Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal está considerado como el más antiguo del género dirigido a obra publicada, y cuenta, además, con una dotación económica de 3.000 euros, la más alta en esta categoría. La actual edición ha contado con 52 propuestas.
El jurado de esta edición estuvo conformado por Javier Rivero Grandoso, profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) y director de su Cátedra Antonio Lozano negrocriminal, en calidad de presidente; el periodista y crítico literario Eduardo García Rojas; Iñaki Valdés, filólogo, técnico de la Consejería de Educación y coordinador del club de lectura Tenerife Noir; Erminda Pérez, filóloga, crítica literaria, escritora y docente, y la comisaria del Festival Sant Boi Negre, Charo González. Actuó como secretario Alejandro Martín, director del certamen.
“Este premio consolida a Santa Cruz como un referente nacional del género negro y como una ciudad comprometida con la cultura y la literatura”, subrayó el alcalde, José Manuel Bermúdez. “Apostar por iniciativas como Tenerife Noir es también apostar por el pensamiento crítico, la creatividad y la proyección cultural de nuestra capital”.
RENOVACIÓN Y PROFUNDIDAD
“Wendy demuestra que el noir aún tiene margen de renovación desde la profundidad literaria”, indicó Alejandro Martín. “Fuentes apuesta por una mirada más humana sin perder tensión narrativa”, detalló, al tiempo que destacó el papel que desempeña el festival y su certamen. “Con este premio se consolida Tenerife Noir como referente del género y en la apuesta por el futuro del noir en español”.
El fallo del jurado llegó marcado por la reciente pérdida de Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores y directora literaria de la editorial, cuya ausencia se dejaba sentir ayer con especial intensidad. “Queremos imaginarla, serena y orgullosa, en ese cielo de los editores, celebrando que un título de Tusquets vuelve a alzarse con un nuevo galardón”, señalaron.