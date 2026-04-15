La excavación del pozo de Las Chumberas alcanza los 15 metros

El Ayuntamiento de La Laguna, los propietarios incluidos en la actuación singular de Las Chumberas y el conjunto de vecinos y vecinas del barrio celebraron ayer una nueva reunión para actualizar el estado técnico y administrativo de esta intervención interadministrativa, así como repasar las medidas de seguridad, mantenimiento y convivencia que se están desarrollando en la zona.
Entre los asuntos recogidos en esta sesión, se informó de que los trabajos del pozo absorbente y del sistema de drenaje profundo avanzan conforme al proyecto y han alcanzado ya los 15 metros de excavación sin incidencias, según informaron desde el ayuntamiento.
Así, durante la reunión se detalló que la excavación del pozo absorbente ha alcanzado la profundidad máxima prevista en el proyecto, con la retirada de unos cien metros cúbicos de material. Con un plazo total de ejecución de cuatro meses, la obra entra ahora en la fase de excavación de la cámara de absorción y la configuración de la estructura interna del sistema de drenaje profundo, indicaron.
Cabe recordar que esta solución técnica se diseñó ante la ausencia de la infraestructura insular inicialmente prevista para la evacuación de aguas pluviales, y es indispensable para la recepción de los edificios de nueva construcción.
Asimismo, se informó de que los dos bloques de 79 y 118 viviendas se encuentran en fase de terminación y remate, con la ejecución material prácticamente concluida. La entrega efectiva dependerá de la finalización del sistema de drenaje y de los trámites jurídicos y urbanísticos asociados, como el cierre del procedimiento expropiatorio (que se encuentra muy avanzado, con la mayoría de las notificaciones ya practicadas), declaración de obra nueva, división horizontal, inscripción registral y actos habilitantes.
Comisión
También se informó de las actuaciones locales para propiciar un acuerdo actualizado entre las cuatro administraciones que integran la comisión de seguimiento de la actuación (Ministerio de Vivienda, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna) sobre el cierre de la Fase 1, la cobertura de los alquileres de la Fase 2 más allá de octubre de 2027, fecha en la que expira el convenio vigente, y el nuevo convenio.
A este respecto, se reiteró la posición municipal de que la Fase 2 debe abordarse como definitiva, es decir, que incluya la reposición del total de bloques desalojados no incluidos en la primera, y recogerse en un acuerdo único que permita culminar la actuación singular sin generar incertidumbre social.
Mientras, en materia de seguridad, se indicó que se mantienen vigentes los dispositivos de seguimiento y vigilancia y los refuerzos de efectivos de la Policía Local en la urbanización, todo ello coordinado con el Cuerpo Nacional de Policía.
Estas actuaciones incluyen rondas itinerantes programadas, controles preventivos y actuaciones específicas de supervisión en puntos concretos por altercados o situaciones puntuales que lo requieran, aunque esta última medida complementaria no ha sido necesaria durante el último trimestre, indicaron.
Asimismo, se mantiene una atención constante en Las Chumberas por parte de los servicios municipales, con el desarrollo continuado de las tareas habituales en el barrio. En los últimos meses, se han intensificado estos trabajos con la puesta en marcha de varios dispositivos integrales de limpieza, así como actuaciones de mantenimiento y poda en las zonas verdes, además de la mejora del alumbrado.