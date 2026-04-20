Fred. Olsen Express, sabor canario en cada travesía

Los sabores de Canarias navegan en Fred. Olsen Express. Bocadillos especiales, como el de chorizo de Teror y queso ahumado, bollería fresca de obradores canarios, yogures, gofio, fruta de kilómetro cero y bebidas producidas en las islas componen la carta a bordo.
Recientemente, el trabajo que la naviera lleva años desarrollando para potenciar el consumo a bordo ha evolucionado hacia una alianza estratégica a través de la firma de convenios de colaboración con ASINCA y con Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR). Estos acuerdos no solo respaldan al sector primario, sino que visibilizan la diversidad de productos de las ocho islas y el compromiso de Fred. Olsen Express con la promoción de lo local entre sus cerca de 4 millones de pasajeros anuales.
Juan Ignacio Liaño, director de flota de Fred. Olsen Express, destaca la importancia de impulsar el sector agroalimentario como un motor esencial para la actividad económica, la conectividad y la calidad de vida de los residentes. “Nuestros clientes nos eligen porque ofrecemos algo más que una travesía marítima. Nuestros trayectos son también una oportunidad para disfrutar y conocer mejor el archipiélago antes de llegar al destino”, explica. Bajo esta premisa, la naviera consolida su papel como embajadora de la marca Canarias, integrando aún más la excelencia del sector primario en el corazón de su propuesta de valor.
Así, los productos del sello ‘Elaborado en Canarias’ forman parte de la oferta gastronómica a bordo, que se caracteriza por la calidad, variedad y la innovación de la producción local. Entre los artículos destacados se incluyen combos de snacks, bebidas de marcas canarias, pastelería artesanal y bocadillos con recetas que cambian mensualmente, elaborados con ingredientes autóctonos. Una apuesta por impulsar el consumo de lo nuestro que se extiende también a las tiendas a bordo, con una selección de artículos de productores y diseñadores locales.
Con esta propuesta, Fred. Olsen Express transforma cada trayecto en una experiencia que conecta a los pasajeros con las raíces canarias, celebrando la riqueza cultural, la cercanía de lo hecho en casa y los sabores frescos de las islas.