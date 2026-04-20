El voluntariado corporativo de Fundación Moeve impulsa la reforestación del Monte de Las Mesas

Fundación Moeve ha desarrollado recientemente una acción de voluntariado corporativo en el Monte de Las Mesas, en la que ha participado un grupo de profesionales de Moeve, contribuyendo activamente a la mejora de la biodiversidad de este espacio natural estratégico de la capital tinerfeña.
La jornada, organizada en colaboración con la Fundación Santa Cruz Sostenible, se centró en labores de plantación de especies autóctonas, así como en una ruta interpretativa orientada a fomentar el conocimiento y concienciación sobre el valor ecológico de este enclave, en línea con el compromiso de la Fundación Moeve con la conservación de la biodiversidad.
Esta actividad se integra en el conjunto de acciones de sensibilización y participación social dirigidas a colectivos diversos dentro del proyecto ‘Renatura Monte de Las Mesas’, una iniciativa de renaturalización orientada a la recuperación del bosque termófilo de este espacio natural. El proyecto está impulsado por Fundación Moeve, el Cabildo de Tenerife —a través de su Área de Medio Natural— y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife —mediante su Fundación Santa Cruz Sostenible—, y cuenta con el asesoramiento científico de la Universidad de La Laguna.
El objetivo de Renatura es avanzar en la restauración ambiental de este enclave, integrado en la Reserva de la Biosfera de Anaga. Desde el inicio del proyecto, a finales de 2023, se han activado diversas líneas de trabajo, entre ellas la elaboración de un estudio técnico de la vegetación potencial del espacio, desarrollado por el departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna, que ha permitido definir las especies a reforestar y la ordenación del terreno.
Asimismo, se desarrolla un proceso continuo de recogida de semillas de especies autóctonas en el propio espacio, junto a su cultivo, germinación y crecimiento en instalaciones de la Universidad, incluyendo un invernadero específico creado en el marco de este proyecto para la aclimatación de los ejemplares antes de su plantación definitiva. A estas acciones se sumará la próxima ampliación del vivero municipal de Santa Cruz, que permitirá incrementar la capacidad de producción de planta.
Las primeras plantaciones, iniciadas recientemente gracias a las condiciones favorables de lluvia, están siendo complementadas con rutas interpretativas del Monte de Las Mesas dirigidas a todo tipo de colectivos, contribuyendo a acercar este espacio a la ciudadanía y a reforzar, así, su protección a largo plazo.
Con iniciativas como esta, Fundación Moeve refuerza su apuesta por el voluntariado corporativo como herramienta de transformación ambiental y social, promoviendo la implicación activa de los profesionales de Moeve en la conservación del patrimonio natural de Canarias.