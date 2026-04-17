Hamilton de Holanda lidera la nueva tanda de artistas del Canarias Jazz & Más

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más, que se celebra del 3 al 25 de julio, acaba de anunciar una docena de artistas y proyectos musicales que se suman a los ya confirmados. Esta nueva relación está conformada por Hamilton de Holanda; Eric Alexander Jazz Syndicate; Roberto Fonseca; Tora Daa; Antonio Forcione & Cenk Erdogan; Xavi Torres Trío & Miguel Zenón; Manou Gallo; Moisés P. Sánchez; Cuban Jazz Syndicate; Manon Mullener 5tet; Powafunk y Takeo Takahashi Trio.
Además, casi todos los conciertos de pago tienen ya puestas a la venta las entradas en las plataformas de los auditorios, teatros y salas que los acogen. Es el caso de los de Jacob Collier y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Suzie Collier, en el Auditorio Alfredo Kraus y en el Auditorio de Tenerife; Tigran Hamasyan, en el Teatro Cuyás y en el auditorio de la capital tinerfeña; José James, en el Teatro Pérez Galdós y el Teatro Leal de La Laguna; Ghost-Note, en el Auditorio de Tenerife; Estelle Perrault 5tet y Marco Mezquida Trío, en el Rincón del Jazz, y Cuban Jazz Syndicate y Takeo Takahashi Trio, en el Espacio Cultural CajaCanarias.
MANDOLINA
Virtuoso. Brillante. Único. Hamilton de Holanda reinventó la mandolina y transformó un instrumento tradicional brasileño en una voz musical universal. Su carrera comenzó en 1982, cuando, con solo seis años, ya era un niño prodigio. Hoy es un compositor e improvisador distinguido en numerosas ocasiones, como avalan varios Grammy Latinos, el reconocimiento del Prêmio da Música Brasileira, además de nominaciones en los Grammy, entre muchas otras distinciones.