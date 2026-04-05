Herido grave un motorista al caer por un barranco en Gran Canaria

Un motorista de 32 años resultó herido grave al caer la tarde del sábado por un barranco cuando circulaba por la carretera GC-42, en el municipio grancanario de San Mateo, ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).
Bomberos del Consorcio de Emergencias de la isla acudieron a su rescate y, posteriormente, fue trasladado en un helicóptero al Hospital Universitario Doctor Negrín.
El herido presentaba politraumatismos de carácter grave y fue asistido, estabilizado y trasladado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), indica la nota del 1-1-2.
Evacuado un motorista en estado crítico por el helicóptero del #SUC tras caer la tarde del sábado por un barranco en Vega de San Mateo #GranCanaria— 112 Canarias (@112canarias) April 5, 2026
Además de personal del SUC, acudió al lugar del suceso sanitarios de Atención Primaria de San Mateo para su valoración y asistencia.
Un helicóptero medicalizado evacuó al motorista hasta la helisuperficie del hospital, donde una ambulancia de soporte vital básico lo trasladó al servicio de urgencias con pronóstico crítico.
Efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil colaboraron en el dispositivo de emergencia, indica la nota, que precisa que el 1-1-2 fue alertado del suceso a las 19:22 horas del sábado.