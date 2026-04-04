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Rescate aéreo en La Palma: el helicóptero del GES interviene en La Caldera de Taburiente

La dotación del helicóptero del GES izó y trasladó a la mujer, que sufrió traumatismo de carácter moderado
Rescate aéreo en La Palma: el helicóptero del GES interviene en La Caldera de Taburiente
La dotación del helicóptero del GES izó y trasladó a la senderista, con traumatismo de carácter moderado. / 112 Canarias
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Una senderista de 63 años ha tenido que ser evacuada este sábado en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en el sendero del Bejenado a La Cumbrecita, en el Parque Nacional Caldera de Taburiente, ubicado en El Paso, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta de la afectada informando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.

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Próximos al lugar, personal de Medio Ambiente a bordo de un vehículo acudió al encuentro de la afectada para acercarla hasta una zona accesible a la evacuación aérea.

Una vez allí, la dotación del helicóptero del GES izó y trasladó a la senderista, con traumatismo de carácter moderado, hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma.

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