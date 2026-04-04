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Tres heridos y una mujer liberada tras un aparatoso choque en Santa Cruz

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2
Un enfermero en Canarias salva la vida de un bebé con la ayuda de sus padres
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2. DA
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Tres personas, de entre 37 y 67 años, ha resultado heridas este sábado tras colisionar dos vehículos en la calle El Piche, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta de varias personas comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos liberaron a una mujer atrapada. El personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado hasta el lugar asistió a los tres afectados, dos mujeres y un hombre, heridos de diferente consideración. Todos ellos precisaron de traslado hasta el Hospital Universitario Hospiten Rambla.

Agentes de la Policía Local instruyeron el atestado.

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