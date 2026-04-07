Herido un hombre de 26 años tras volcar con un camión en Tenerife

Un joven de 26 años ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente en Güímar, concretamente un vuelco con el camión que conducía. El suceso se ha producido en un punto crítico para la circulación del municipio: la rotonda de Puzol, generando importantes retenciones y el despliegue inmediato de los servicios de emergencia.
El incidente tuvo lugar en torno a las 13:00 horas, momento en el que el centro de control de emergencias recibió el aviso de que un vehículo de grandes dimensiones había quedado volcado sobre el asfalto. Por causas que aún se están investigando, el conductor perdió el control del camión en plena zona de giro, quedando el vehículo bloqueando gran parte de la calzada.
El estado del conductor tras el accidente en Güímar
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron de forma inmediata ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Güímar. Los sanitarios atendieron en primera instancia al joven de 26 años en el mismo lugar del vuelco. Aunque el alcance exacto de las lesiones no ha sido confirmado, se determinó su traslado urgente a un centro hospitalario.
Problemas de tráfico y retirada del vehículo en la rotonda de Puzol
Como consecuencia directa de este accidente en Güímar, la circulación en la zona se ha visto afectada. La rotonda de Puzol es uno de los nudos de conexión más transitados del municipio, y el tamaño del vehículo accidentado ha imposibilitado el paso normal del resto de conductores.
Efectivos de la Policía Local han tenido que redirigir el tráfico para evitar el colapso total de la entrada a Güímar. En estos momentos, se trabaja en la retirada del camión.
El personal de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Tenerife también se ha sumado a las tareas de limpieza. Se recuerda a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad en zonas de enlace y rotondas, especialmente en condiciones de carga máxima.