sucesos

Herido un motorista tras sufrir una caída en el sur de Tenerife

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2
Motocicleta, motorista
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Un motorista, de 54 años de edad, ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en la TF-28, en el kilómetro 62, en el municipio de Arico, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:29 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Noticias relacionadas
  1. Un enfermero en Canarias salva la vida de un bebé con la ayuda de sus padresTres heridos y una mujer liberada tras un aparatoso choque en Santa Cruz
  2. Continúa la búsqueda de Juan Ramón, desaparecido en Tenerife desde hace una semana: tiene alzhéimer

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter moderado y precisó de traslado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron el atestado.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas