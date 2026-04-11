Última hora del accidente de guagua en La Gomera: Sanidad actualiza el estado de los heridos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, ha emitido una actualización oficial sobre el estado de salud de las víctimas del accidente de guagua en La Gomera.
Tras el siniestro ocurrido este viernes en la carretera GM-2, la red hospitalaria canaria continúa atendiendo a los afectados, con previsiones de altas en la isla colombina.
Evolución en el Hospital de La Gomera
Según el último informe médico, las tres personas que permanecían en el servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe presentan una evolución favorable. La Gerencia del centro ha confirmado que, previsiblemente, estos pacientes recibirán el alta médica a lo largo de la jornada de este sábado.
Cabe recordar que, de los 28 ocupantes iniciales del vehículo de la empresa Gomera Tours, la gran mayoría (21 personas) ya abandonó el centro hospitalario a última hora de ayer tras ser atendidos por diversas lesiones.
Situación de los heridos derivados a Tenerife
La preocupación se centra ahora en los pacientes que requirieron traslado aéreo debido a la gravedad de sus traumatismos. Actualmente, el estado de los ingresados en Tenerife es el siguiente:
- Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria: Continúan ingresadas dos personas. Una de ellas se encuentra en estado estable, mientras que la segunda permanece estable dentro de la gravedad.
- Hospital Universitario de Canarias (HUC): El paciente trasladado a este centro se mantiene en estado estable.
Investigación del accidente en la GM-2
El suceso, que se cobró la vida de un turista británico de 77 años, tuvo lugar en el kilómetro 4,500 de la vía dorsal, en la zona de El Revolcadero. El vehículo se precipitó por un terraplén de unos diez metros de altura cuando trasladaba a un grupo de turistas desde Playa Santiago hacia San Sebastián de La Gomera.
La Guardia Civil mantiene como principal hipótesis de trabajo un fallo en el sistema de frenado. Según las autoridades, el conductor, un profesional con amplia experiencia en las carreteras de la Isla, intentó controlar el vehículo tras detectar la avería técnica antes de caer por la ladera.
La rápida detención del vehículo antes de continuar el descenso evitó una tragedia de mayores dimensiones.
Seguridad vial y operatividad
El Cabildo de La Gomera restableció la circulación en la carretera GM-2 durante la tarde de ayer, una vez finalizadas las tareas de emergencia, aunque el personal de mantenimiento ha continuado realizando labores de seguridad en el margen de la vía afectado por el impacto.
Desde la empresa de transportes han señalado que la ruta se opera diariamente y que el vehículo cumplía con los estándares habituales, siendo este el primer accidente de extrema gravedad registrado por la compañía en su trayectoria operativa en la Isla.