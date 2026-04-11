Un muerto y 27 heridos al caer una guagua por un barranco en La Gomera

Una guagua turística que transportaba a 28 personas se despeñó ayer en La Gomera, causando la muerte a un turista británico de 77 años y heridos al resto de ocupantes, incluido el conductor. Aparte del fallecido hay otros dos de 73 y 42 años, respectivamente, con politraumatismos de carácter grave que tuvieron que ser derivados en helicóptero medicalizado al Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, mientras que un tercero, también grave, fue ingresado en el Hospital Universitario de Canarias.
Del resto de víctimas, que se trasladaron al Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe, 21 recibieron el alta a última hora y otras tres seguían en observación, según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
El accidente ocurrió sobre las 13.20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, a la altura de El Revolcadero, cuando la guagua de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.
Todos los ocupantes del vehículo turístico estaban alojados en un complejo de Playa Santiago y se trasladaban hasta San Sebastián de La Gomera para tomar un ferri rumbo a Tenerife. Por ahora se desconocen las causas del trágico accidente, que ha tenido lugar en un zona en la que ya el año pasado ocurrió otro siniestro en el que murió una mujer de 73 años.
Por el momento, la Guardia Civil baraja un fallo en el sistema de frenado como principal hipótesis del accidente, pues según explicó el director insular de la Administración General del Estado, Juan Luis Navarro, el conductor “intentó luchar” desde que detectó la avería, pero finalmente el vehículo cayó ladera abajo. “Afortunadamente se paró antes de salir despedido porque si no hubiera podido ser muchísimo más grave”, señaló.
El conductor de la guagua accidentada es un profesional experimentado y está familiarizado con la vía en la que se produjo el siniestro, según afirmaron fuentes de la empresa Gomera Tours, que añaden que se trata de una ruta que “se hace prácticamente todos los días”, al igual que otras que opera la compañía en la Isla. Ninguna guagua de esta empresa había sufrido hasta la fecha un accidente de tal gravedad.
A última hora de la tarde de ayer el Cabildo de La Gomera restableció la circulación de la carretera GM-2 a pesar de que el personal de carretera continuó realizando labores de mantenimiento y seguridad en la zona afectada.
Mientras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, han trasladado en redes sociales su apoyo a las víctimas y a sus familias. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también ha reaccionado al accidente, del que sigue “muy pendiente” y “con el corazón encogido”, con la esperanza de que “no haya más víctimas”.