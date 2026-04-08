Hirahi Afonso lleva los sonidos de ‘Lo puro’ al Espacio La Granja

Hirahi Afonso (Gran Canaria, 1996) se ha convertido en una de las voces más singulares e inquietas de la música canaria contemporánea. Aunque todo empezó con un timple entre las manos cuando apenas tenía cinco años, hoy su instrumento es una puerta abierta a universos sonoros que se expanden más allá de la tradición. Él mismo rechaza la idea de haber transformado el timple: lo que defiende es la necesidad de perder el miedo a experimentar y a romper límites, porque “lo importante es no tener límites cuando hablamos de búsqueda y aprendizaje”.
Afonso pertenece a esa generación que ha abrazado el folclore sin convertirlo en frontera. Su primer disco, ‘Memento’ (2020), ya apuntaba hacia territorios nuevos, pero fue ‘Lo Puro’ (2023) el que confirmó que su camino iba más allá del virtuosismo instrumental. Este álbum, grabado entre Barcelona y Nueva York y con más de 40 músicos invitados, supuso un salto hacia un lenguaje propio donde la raíz canaria dialoga con el jazz, el flamenco, la electrónica o los sonidos mediterráneos. “En ‘Lo Puro’ hice un disco de canciones”, recuerda, marcando la distancia con el carácter más instrumental de ‘Memento’.
Barcelona, ciudad a la que se mudó a los 16 años para estudiar guitarra, fue decisiva para construir esa mirada amplia. Allí aprendió a observar la música desde la distancia, a escuchar más y mejor, y a convivir con artistas que hoy forman parte de su universo creativo. “Estar lejos de casa me ayudó a verlo todo con más perspectiva y a abrir mi espectro musical”.
Las colaboraciones con figuras como Silvia Pérez Cruz, Pedro Guerra o Valeria Castro han sido, para él, un privilegio y un impulso emocional. Haber trabajado con artistas a los que admiraba desde niño lo marcó profundamente: “Es un honor compartir música con ellos”.
Si algo define a Hirahi Afonso es la manera en que convierte las limitaciones del timple en posibilidades nuevas. Más que fijarse en el tamaño del instrumento, analiza sus características para convertir lo que otros verían como obstáculos en ventajas creativas.
Todo este recorrido cristaliza en ‘Lo Puro’, el espectáculo que llevará al escenario el próximo 25 de abril en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife (a partir de las 20:00 h.), un concierto que promete ser especial y cargado de sorpresas. En sus directos busca que el público “entre en su universo sonoro” y entienda que lo esencial es la música en sí misma. Sus conciertos avanzan entre momentos frenéticos e instantes íntimos, una experiencia sensorial que invita a escuchar sin prejuicios y a descubrir las posibilidades de un instrumento pequeño, pero infinito en manos de Afonso.