Icod de los Vinos se reencuentra con el teatro popular de la mano de la Asociación Sol y Sombra

Icod de los Vinos se dispone para celebrar a partir del martes la tercera edición del Festival Popular de Teatro Hermenegildo Socas Cruz. La iniciativa, organizada por la Asociación Cultural y Grupo de Teatro Sol y Sombra, contempla una variada programación de actividades que se va a desplegar hasta el próximo domingo, 12 de abril, en la Sociedad Centro Icodense y en algunas de las principales calles de la Ciudad del Drago.
La inauguración del festival que celebra las manifestaciones teatrales nacidas del pueblo, al tiempo que rinde homenaje a Hermenegildo Socas Cruz (1912-2008), autor de las comedias de El Amparo, va a correr a cargo el martes (20.00 horas), en la Sociedad Centro Icodense, de César Rodríguez Yanes, a la que seguirá la puesta en escena de El flechazo, de José Expósito González, maestro Pepe, por parte de Sol y Sombra.
‘OFRENDAS DE LUZ’
Al día siguiente, el miércoles (19.30), se abrirá la exposición fotográfica Ofrendas de luz, de Daniel Sanz Mayol, mientras que Manuel J. Lorenzo Perera y Fernando Sabaté Bel presentarán el libro Mariposas de Finados. Las luces de los muertos en la tradición canaria, obra de Julio Concepción con fotografías del propio Sanz Mayol.
La jornada del jueves consistirá (20.00 horas) en un homenaje a Guillermina Rosquete Rodríguez organizado por el club de lectura que lleva su nombre y Sol y Sombra, que incluirá una actividad de teatro leído con las obras La costurera poeta y Amo y medianero.
La cita del viernes ofrece las representaciones de Isla adentro (20.00 horas), una adaptación de la obra de Diego Crosa y Costa por la Asociación Cultural Fiesta de la Vendimia-Grupo de Teatro Teatruva (La Perdoma, La Orotava), y Kazajistán (21.00), de la Asociación Teatral Rosalía Alonso de Igueste de Candelaria.
El sábado (10.00 horas), Ycoden Daute Radio dedicará un programa al festival y sus participantes. Además, la muestra teatral sale a la calle para ofrecer Recordando los cantares de Candelaria (12.00), con el Grupo Folklórico de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, que partirá de la zona peatonal de San Agustín hasta desembocar en la plaza de Lorenzo Cáceres. Posteriormente (14.00 horas), la Sociedad Centro Icodense acogerá un almuerzo popular con los grupos participantes en la iniciativa.
Ese mismo día, pero ya en horario nocturno, la Asociación Juvenil-Cultural Alongateatro, de Guamasa, en La Laguna, escenificará (20.00 horas) Real love, mientras que El Roque Azucarero, la asociación cultural de Telde (Gran Canaria), pondrá en escena Las lavanderas (21.00).
La jornada de clausura del III Festival Popular de Teatro Hermenegildo Socas Cruz, el domingo 12 de abril, se abrirá a las 11.30 horas con la representación del ritual de origen afrocubano Matar la culebra por parte del alumnado del CEIP La Vega, desde la plaza de San Agustín a la de Lorenzo Cáceres. Una hora más tarde tendrá lugar el tradicional lanzamiento del globo gigante de papel de San Antonio, este año denominado El delantal de mi madre, por parte de Osmundo Delgado Martín (Mundo el Capijo), desde la escalinata de la plaza de Lorenzo Cáceres.
El festival comenzará a enfilar su recta final en la Sociedad Centro Icodense a partir de las 18.00 horas, cuando se desarrollará la entrega de premios. A continuación (18.30 horas), el cronista oficial de Icod de los Vinos, Fernando Díaz Medina, ofrecerá la conferencia de clausura y, finalmente (19.00 horas), habrá un homenaje al teatro en Icod de los Vinos durante los años 40 del pasado siglo con La ilusión que nunca muere, una actividad de teatro leído por parte de la Escuela de Teatro Juvenil Sol y Sombra.
Al abordar la organización de la cita teatral, Ulises Hernández, miembro de Sol y Sombra, destaca el apoyo recibido de Manuel J. Lorenzo Perera y el Grupo Folklórico de la Facultad de Educación, José Antonio Ramos Arteaga y José Fernando Díaz Medina, todos ellos padrinos y reconocidos con el premio Poleo de Honor de la primera, segunda y tercera edición de la muestra, respectivamente, así como de la Sociedad Centro Icodense y de Ycoden Daute Radio. Asimismo, Hernández subraya que el barrio de El Amparo “siempre está presente en el espíritu del festival”.