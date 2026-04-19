Tragedia en Tenerife: aumenta a tres fallecidos en el incendio de un edificio

La tragedia ha golpeado con dureza al norte de Tenerife. El incendio en Los Realejos, declarado en la madrugada del pasado sábado en un edificio residencial de la zona de Toscal Longuera, se ha cobrado finalmente la vida de tres personas. Ante la magnitud de los hechos, el Ayuntamiento de la localidad ha procedido a decretar de manera urgente tres días de luto oficial, que darán comienzo a las 14:00 horas de este domingo.
La noticia ha generado una profunda conmoción entre los vecinos de la zona y el conjunto de la isla. Desde la Alcaldía y la Corporación Municipal se ha emitido un comunicado expresando que se “comparte y acompaña en el dolor por el trágico suceso”, trasladando el más sincero pésame a los familiares y amigos de las víctimas fallecidas en este siniestro que ha marcado el fin de semana en Canarias.
El Ayuntamiento de Los Realejos decreta tres días de luto oficial
Como muestra de respeto y dolor, el decreto de alcaldía establece la suspensión de todos los actos oficiales previstos durante la vigencia de este periodo de duelo. La bandera del municipio ondeará a media asta en señal de respeto por las tres víctimas mortales que deja este incendio en Los Realejos.
Desde el primer minuto del suceso, los recursos municipales de emergencia trabajaron de forma coordinada con el Consorcio de Bomberos de Tenerife, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad para sofocar las llamas y atender a los residentes. Sin embargo, la virulencia del fuego en el inmueble residencial de Toscal Longuera impidió un desenlace diferente para tres de sus ocupantes.
Investigación y estado del edificio tras el incendio en Toscal Longuera
En la jornada de ayer, la Gerencia Municipal de Urbanismo llevó a cabo una primera inspección técnica de urgencia para evaluar los daños estructurales. Actualmente, el edificio afectado se encuentra precintado y bajo la custodia de la Policía Nacional, cuyos agentes lideran la investigación judicial para esclarecer el origen de las llamas.
Se espera que durante la jornada de este lunes se incorporen a las labores de análisis los peritos de las compañías aseguradoras y especialistas en incendios de la policía científica. El objetivo es determinar si un fallo eléctrico, una negligencia o una causa externa provocó la tragedia en el inmueble de Los Realejos.
Atención a las familias damnificadas y realojo
El incendio en Los Realejos obligó al desalojo inmediato de varias familias residentes en el bloque de viviendas. Durante las primeras horas, el Ayuntamiento ofreció recursos habitacionales temporales y de emergencia para aquellos que no disponían de una alternativa inmediata. Según los últimos datos facilitados por el consistorio, todas las familias afectadas se encuentran ya realojadas en casas de familiares, incluidas las dos últimas unidades familiares que pernoctaron en un hotel hasta la mañana de hoy.
El Ayuntamiento ha reiterado que se mantiene “a entera disposición de la gestora de la comunidad de propietarios y de cada familia residente de manera particular” para cubrir cualquier necesidad social, psicológica o de gestión administrativa que pueda surgir a raíz del siniestro.
Un suceso que conmociona a Tenerife
El incendio en Los Realejos vuelve a poner de manifiesto la importancia de los protocolos de seguridad en edificios residenciales de cierta antigüedad. La rapidez con la que se propagó el humo y las llamas en el Toscal Longuera dificultó las labores de evacuación en plena madrugada, momento en el que la mayoría de los vecinos se encontraban descansando.
Este domingo, el silencio impera en las inmediaciones del edificio precintado, donde aún es visible el rastro del humo en la fachada. La prioridad de las autoridades, además del acompañamiento a las familias de los fallecidos, se centra ahora en garantizar que el resto de la estructura es segura para que los vecinos que han salvado sus pertenencias puedan, eventualmente, recuperar la normalidad en un futuro próximo.