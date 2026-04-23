Una inspección de trabajo en Tenerife acaba con un empresario detenido por lo que escondía en el almacén

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han llevado a cabo un dispositivo de control en diversas empresas y locales ubicados en un polígono industrial situado en el sur de la isla dentro de las labores de colaboración entre ambos organismos en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude en la seguridad social.
Durante el operativo conjunto se inspeccionaron 9 establecimientos que albergaban a un total 10 empresas, procediéndose a recabar la identificación de 21 personas trabajadoras.
La actuación se ha saldado con la detención de un varón, titular de uno de los almacenes, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras localizar en su interior 12 plantas de cannabis, así como diversos instrumentos destinados a su cultivo tales como sistemas de riego automáticos y lámparas de luz.
En el ámbito del cumplimiento de las obligaciones normativas en el orden social se detectó la presencia de una persona trabajadora en situación irregular y numerosas graves deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, cuya corrección ha sido formalmente requerida con la correspondiente exigencia de responsabilidades administrativas.
Esta actuación responde a la estrecha colaboración existente entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Nacional, cuya coordinación refuerza el control del cumplimiento de la normativa laboral y contribuye a la prevención de actividades ilícitas, garantizando la legalidad y la seguridad en el ámbito laboral.