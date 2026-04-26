Javier Jiménez, uno de los productores canarios en Mali, tras el ataque de grupos armados: “Estamos bien, con ganas de volver”

El alivio empieza a imponerse a la tensión en el seno de la delegación cultural canaria desplazada a Mali. Tras la ofensiva a gran escala lanzada esta madrugada por grupos armados contra puntos estratégicos de Bamako, los productores y programadores isleños participantes en el proyecto Vis a Vis de Casa África ya preparan su retorno al Archipiélago. Entre ellos se encuentra el tinerfeño Javier Jiménez, quien ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tras horas de máxima alerta.
En declaraciones a la Televisión Canaria, Jiménez ha confirmado que todo el grupo se encuentra a salvo, aunque no oculta la complejidad de lo vivido: “Estamos bien, con ganas de volver a casa. En el fondo, no deja de ser una situación anómala la que estamos viviendo, un tanto incómoda, y con cierta incertidumbre”.
Un polvorín yihadista y tuareg
Lo que Jiménez define como una “situación anómala” es, en realidad, una de las mayores ofensivas coordinadas en años contra la junta militar del general Assimi Goita. Según indica Europa Press en base a informes de inteligencia, el grupo separatista tuareg del Frente de Liberación para el Azawad (FLA) y la organización yihadista JNIM (vinculada a Al Qaeda) lanzaron ataques simultáneos en los centros neurálgicos del poder, incluyendo la sede presidencial, el Ministerio de Defensa y el propio Aeropuerto Internacional de Bamako, donde se registraron fuertes explosiones.
Este estallido de violencia representa una prueba de fuego para los mercenarios rusos del Africa Corps (antiguo Grupo Wagner), que sostienen la seguridad del régimen tras la salida de las tropas francesas. Mientras potencias como China —con fuertes intereses en el litio del país— han pedido a sus ciudadanos extremar las precauciones y buscar refugio, la delegación canaria aguardaba bajo el paraguas de la diplomacia cultural española.
La clave para el regreso ha sido la decisión de la Junta Militar de Malí de reabrir el tráfico aéreo este domingo, tras declarar que la situación está “bajo control”. Según las informaciones trasladadas por el periodista especializado Nicolás Castellano, los mecanismos para evacuar a los profesionales españoles ya están activos.
Se espera que los integrantes del grupo aterricen mañana lunes tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Los productores participaban en la 12ª edición del Vis a Vis, una iniciativa que busca fortalecer las industrias musicales africanas y seleccionar grupos para festivales nacionales como La Mar de Músicas de Cartagena.