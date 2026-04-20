Jesús Rodríguez Falcón expone sus fotografías en Encuentros en el M/A/L

La octava edición del Festival Encuentros en el M/A/L (Música, culturA y Letras) expone desde este lunes y hasta el próximo 4 de mayo una selección de fotografías del profesor de matemáticas y ajedrez Jesús Rodríguez Falcón, quien en sus obras combina la precisión geométrica y la sensibilidad artística.
La muestra se halla en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna y puede visitarse de 08.00 a 20.00 horas (de lunes a viernes, con entrada libre), mientras que su inauguración oficial tendrá lugar este jueves (11.00 horas).
Jesús Rodríguez Falcón ha obtenido varios galardones por su propuesta fotográfica de combinación de geometría, análisis y sensibilidad artística. Recibió el primer premio en el concurso Descubre Anaga del Festival Taganana con la fotografía titulada Embrujo, mientras que también fue ganador del concurso propuesto por la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (Agacs), con la obra Donde la niebla guarda los pasos olvidados, en la que plasma su amor y profundo sentimiento por el Camino de Santiago.