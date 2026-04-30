La Atlantic Jazz Lab Orchestra presenta en conciertos por las Islas su disco con Esther Van Hees

Too darn hot es el título del álbum grabado en vivo en La Gomera por la Atlantic Jazz Lab Orchestra, la formación dirigida por el trompetista Natanael Ramos, y la cantante Esther Van Hees, ganadora del Premio Edison Jazz 2025. Los temas del trabajo forman el eje central de una gira que comienza este jueves (20.00 horas) en el Auditorio Insular de San Sebastián de La Gomera y recorrerá todas las islas hasta finalizar el 10 de mayo en el Auditorio de Antigua, en Fuerteventura.
La gira #CANARYISLANDSJAZZWEEK2026 cuenta con la colaboración de Islas Canarias Latitud de vida, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, los cabildos de El Hierro y La Gomera, la Universidad de La Laguna y Hoteles Barceló y GF Hoteles.
Tras la actuación de esta noche en la Isla Colombina, el itinerario comprende conciertos en Tenerife (2 de mayo, Gran Hotel Costa Adeje), Gran Canaria (día 3, en la capitalina Sala Canarias en Vivo), El Hierro (8 de mayo, Auditorio de la Peña, Valverde), de nuevo en Tenerife (día 9, Paraninfo de la Universidad de La Laguna), Lanzarote (día 10, Hotel Barceló Playa Blanca, Yaiza) y la ya mencionada cita en Fuerteventura.