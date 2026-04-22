La Bienal Contemporánea TEA elige seis propuestas canarias e internacionales

TEA Tenerife Espacio de las Artes ha seleccionado seis proyectos, tres de creadores residentes en Canarias y tres de ámbito nacional e internacional, para su Bienal Contemporánea, tras una convocatoria a la que se presentaron 337 propuestas de una veintena de países. Los trabajos, que se mostrarán en noviembre junto a obras de otros artistas, comparten un enfoque centrado en la relación entre territorio y comunidad, abordado desde la investigación, la memoria, la intervención social o la creación colaborativa.
Entre las propuestas canarias figura Lo que no pudimos hacer mientras trabajábamos, de María Laura Benavente, que plantea la creación de un archivo vivo en torno a un taller artesanal de Tenerife, como espacio de transmisión de saberes, vínculos comunitarios e innovación frente a la obsolescencia.
También ha sido seleccionado Resistencia. El musical, del colectivo Chico-Trópico, que propone un relato sonoro sobre las luchas vecinales en el barrio de San Andrés “mediante procesos de escucha, creación colectiva y una instalación que articula memoria, territorio y conflicto social en un contexto de presión urbanística y turística”.
Informe de camarera, de Alejandro Robaina, explora la relación entre cuerpo, memoria y territorio en el contexto turístico canario, a partir de la experiencia de mujeres trabajadoras del sector, y combina prácticas de archivo, recorridos y acciones performativas. En el ámbito nacional e internacional figura Exvoto Pirata de la Red, del colectivo RRD, sobre la memoria marítima y los relatos populares de Tenerife a través de una propuesta expositiva mutable vinculada a la antropología visual y las prácticas colaborativas.
MEMORIA
En la selección también está Caserismos, de Libertad Rojo, una instalación participativa que invita al intercambio simbólico de gestos cotidianos y rituales como forma de construir comunidad y memoria compartida. El sexto proyecto es Guerra pá mi cuerpo, guerra!!, de Antoni Hervàs, que revisita la figura de Paco España y la memoria del transformismo como forma de resistencia, y explora la transmisión de relatos y cuerpos disidentes a lo largo del tiempo.
La selección ha sido realizada por un jurado compuesto por el director artístico de TEA, Sergio Rubira, junto a Natalia Álvarez Simó, Sofía Hernández Chong-Cuy, Chus Martínez y Tania Pardo. Ahora, antes de su presentación pública en TEA, los proyectos desarrollarán su fase de investigación.