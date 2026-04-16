La cantante Miss Marieme actúa en el ciclo ‘NoBo’

La cantante Miss Marieme protagoniza este jueves (20.30 horas) una nueva cita del ciclo No Solo Boleros (NoBo), que tendrá lugar en el antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna. La artista, con una trayectoria marcada por la sensibilidad y la fusión cultural, ofrecerá un concierto en el que el bolero se presenta desde una mirada contemporánea, íntima y profundamente emocional.
De origen mauritano y afincada en Canarias, Marieme Abdoulaye ha desarrollado una propuesta artística muy personal en torno al bolero, género que descubrió desde joven a través de grandes referentes latinoamericanos. Su estilo se caracteriza por una interpretación delicada, cargada de matices y con una fuerte identidad propia, que le permite reinterpretar los clásicos desde una sensibilidad actual sin perder la esencia romántica del género.
En este concierto, Miss Marieme propone un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos del repertorio romántico, reinterpretados desde su universo sonoro. Su manera de abordar el bolero, con emoción y sutileza, convierte cada canción en una pieza única.