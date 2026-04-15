La Fundación CajaCanarias impulsa la acción formativa ‘Magister Musicae’

La Fundación CajaCanarias y Anaga Classics presentaron este martes Magister Musicae. Resonancias del Futuro en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Se trata de un nuevo programa de formación musical avanzada, concebido como un espacio de excelencia, acompañamiento y reflexión artística, que reúne a intérpretes y pedagogos de referencia nacional e internacional, junto a estudiantes avanzados y profesionales de la música.
DISCIPLINAS
Las clases magistrales abarcan piano, canto, violín y violonchelo, y se desarrollan hasta el sábado en espacios como el Conservatorio Superior de Música de Canarias, el Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, CajaCanarias, el Círculo de Amistad XII de Enero y el Real Casino de Tenerife. Toda la información se halla en la web www.cajacanarias.com.
El acto de este martes contó con la presencia de Miguel Jaubert, director artístico de Magister Musicae; Roberto Pia, director del Conservatorio Superior de Música de Canarias, y Mariano León, jefe del Área de Educación y Programación Musical de la Fundación CajaCanarias. La cita incluyó un pequeño concierto del profesorado antes de dar comienzo a las primeras clases magistrales.
Organizado por Anaga Classics, con la colaboración de la Fundación CajaCanarias y bajo la dirección artística del violonchelista y pedagogo Miguel Jaubert, Resonancias del Futuro es la primera entrega de Magister Musicae, un programa intensivo de música clásica que propone una experiencia formativa más allá del formato tradicional.
El proyecto ofrece un entorno en el que técnica, criterio interpretativo y pensamiento musical se integran. Su enfoque concibe el aprendizaje como un proceso continuo, basado en la escucha, la reflexión y la construcción de una voz artística propia. El programa completó el 100% de sus plazas, con una participación diversa que incluye estudiantes de los conservatorios profesional y superior, escuelas de música, así como alumnado egresado y profesionales en activo.
PROFESORES
La clausura del programa tendrá lugar el sábado en el Círculo de Amistad XII de Enero (11.30 horas), con un concierto a cargo del alumnado de esta experiencia, que cuenta entre su profesorado con la violinista Valerie Steenken, la soprano Raquel Lojendio, la pianista y repertorista Irene Alfageme, el violonchelista Asier Polo y la pianista Marta Zabaleta.