La gastronomía gana peso en el menú turístico de Canarias: sabor y valor

La gastronomía ha dejado de ocupar un lugar secundario en la promoción del destino para entrar de lleno en la agenda del desarrollo local. Las administraciones públicas ven en su potencial gastronómico y hostelero una herramienta para generar actividad económica, fortalecer el tejido empresarial y construir un turismo con una mayor capacidad de retorno en el territorio. La dimensión gastronómica gana peso en la experiencia del viajero. De hecho, el turismo gastronómico envuelve un amplio potencial para la creación de empleo, la cohesión regional y el crecimiento sostenible; especialmente, cuando se conecta con la identidad local y con el desarrollo rural.
En ese marco, hoy se busca algo más que campañas de promoción: ordenar la oferta, profesionalizar la hostelería, reforzar el comercio de proximidad y activar el territorio de una manera que proporcione valor compartido y ayude a sostener la economía local. El mensaje de ONU Turismo incide en que el sector no solo crea empleo, sino que también impulsa economías locales, apoya infraestructuras y contribuye al desarrollo más allá de las cifras de PIB. “Cuando una Administración incorpora la gastronomía a su estrategia de desarrollo local, el impacto va mucho más allá de la promoción”, observa Alfredo García-Plata, director de relaciones institucionales de Aplus Gastromarketing. “Se fortalece el tejido hostelero, se activa el comercio de proximidad y se construye un relato de destino capaz de atraer visitantes y de repartir mejor el retorno económico en el territorio”.
La mencionada aceleradora de marcas y restaurantes colabora desde hace años en proyectos orientados a fortalecer la propuesta gastronómica y de negocio hostelero. Entre esas líneas de trabajo figuran acciones de formación, innovación y comunicación para hosteleros locales, aulas gastronómicas en mercados municipales para ponderar el comercio de proximidad, iniciativas de dinamización del tejido hostelero mediante ferias, certámenes y otras activaciones, campañas de concienciación sobre gestión de residuos y sostenibilidad a través de actividades gastronómicas sostenibles y procesos de certificación para establecimientos horeca (acrónimo que agrupa a los sectores de hoteles, restaurantes y cafeterías) comprometidos con una gestión responsable de los residuos de envases comerciales. A ello se suman proyectos formativos dirigidos a chefs, empresarios hosteleros y directores corporativos de F&B (alimentos y bebidas). El arrastre no se limita a bares y restaurantes. Turespaña estima que el gasto en ocio, cultura y deporte de los turistas en este ámbito equivale al 4,8% del total.
En 2026, la tendencia en Canarias se centra en el turismo de origen: el visitante conecta con el productor (fincas, queserías y bodegas) bajo un modelo “más sostenible y auténtico”.