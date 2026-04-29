La Granja estrena el jueves ‘Boca adentro’, una obra creada por adolescentes

El Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife presenta Boca adentro, la nueva pieza teatral creada por adolescentes en la segunda edición de Juventud a Escena, el proyecto dirigido a acercar a los jóvenes al teatro y fomentar con ello su pensamiento crítico. Boca adentro es el resultado del trabajo realizado de forma profesional dentro del Laboratorio de Creación Escénica, con más de 70 estudiantes de distintas disciplinas y centros de Tenerife. Su estreno será mañana jueves, 30 de abril, en este mismo escenario.
La nueva edición de la experiencia la presentaron este martes el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; la coordinadora de Artes Escénicas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Lorena Matute, y representantes del CIFP César Manrique, que colabora con el alumnado en prácticas de sonido e iluminación; el CIFP Las Indias, que ha hecho la caracterización, maquillaje y vestuario; la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, cuyo alumnado ha hecho el logo, el cartel y la escenografía, y del IES Andrés Bello, que son quienes interpretan la obra.
El proyecto está impulsado por el área de Cultura del Gobierno regional y en esta edición se enfoca a estudiantes de las citadas disciplinas, contando de nuevo con Oswaldo Bordón, de la compañía Hojarasca, como coordinador de un programa cuyos resultados superaron el año pasado las expectativas.
El laboratorio comenzó el pasado octubre con talleres semanales en el aula y en el Espacio La Granja, con el fin de intercambiar propuestas para la redacción del texto de la obra, que debía abordar asuntos que preocupan a jóvenes de 13 a 17 años. Una vez consensuado, la redacción estuvo a cargo de la dramaturga Lucila Juliá, cuyo texto y personajes definitivos fueron aprobados en enero, lo que permitió iniciar los ensayos.
ENCUENTROS
Paralelamente, el alumnado participó en encuentros con estudiantes de otros centros y su profesorado para trabajar de forma conjunta, además de asistir a representaciones profesionales en el Espacio La Granja como contribución a su formación y apoyo de cara al proyecto escénico que estrenan ahora.
El grupo ofrecerá mañana jueves una función (11.00 horas) para alumnado, familiares y comunidad educativa, así como otra para el público en general (19.00 horas), con entrada libre previa retirada de invitación en la web del Espacio La Granja.