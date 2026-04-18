La Laguna celebra el Día del Piano junto a una quincena de intérpretes en sus calles

La Laguna celebra este sábado la cuarta edición del Día del Piano en espacios al aire libre de la ciudad. Organizado por la Concejalía de Cultura y la productora Mastecla2, cuatro pianos de cola se ubicarán en las plazas de la Concepción, la Catedral, Hermano Ramón y Doctor Olivera, entre las 11.00 y las 19.30 horas.
Esta cuarta edición de la iniciativa va a contar con la participación de los artistas Satomi Morimoto, Ernesto Mateo, Gino Marcelli, Rubén Zerpa, Diego Expósito, Ricardo Alonso, Antony Vallejo, Juan Carlos Martín, Argimiro Sánchez, Tamara Ascanio, Axel Afonso, Mauro Fariña, Irene Fariña y Cristina Rodríguez.
De igual manera, se van a dar cita varios centros de enseñanza musical, como el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, las escuelas de música de La Laguna, La Orotava, Arona, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y Güímar, además de los centros Global Piano Studio, La Garrapatea, EMA, Pianeando Aula de Música y Marzena Piano Suzuki Studio. De forma paralela, se llevará a cabo un taller de piano emocional, que va a correr a cargo de Alba Carracedo.