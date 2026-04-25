La literatura tiene una cita con Santa Cruz de Tenerife

El parque García Sanabria albergará del 30 de abril al 4 de mayo la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, que se consolida en la programación de las Fiestas de Mayo y coincide con la Feria de Flores y Plantas. El encuentro con la literatura impulsado por el Ayuntamiento, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, se desarrollará entre el paseo Rambla de Santa Cruz, el paseo Domingo Pérez Minik y los aledaños de la glorieta de Patricio Estévanez.
La feria contará con 31 puestos, de librerías, editoriales, distribuidoras, fundaciones, asociaciones y espacios informativos del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), según se expuso este viernes en un acto en el que participaron el alcalde, José Manuel Bermúdez; el concejal de Cultura, Santiago Díaz; el director general de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno regional, David Mille, y el consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha.
La inauguración oficial tendrá lugar el próximo jueves (18.00 horas) en la Fuente de la Fecundidad del García Sanabria. La programación se articulará en torno a dos escenarios principales: el Espacio Cultural Alfonso García Ramos, ubicado en la glorieta de Patricio Estévanez (Fuente de los Cisnes), y el Espacio Cultural Ángel Guimerá, en el paseo Rambla de Santa Cruz. Asimismo, se habilitará una zona específica en los aledaños de la glorieta destinada a la celebración de talleres infantiles y actividades familiares.
CONSAGRADOS Y EMERGENTES
La agenda cultural, que comienza el 1 de mayo con una intensa jornada dirigida especialmente al público familiar, combinará la presencia de voces consagradas del panorama nacional con el impulso decidido al talento emergente y local. Entre los autores confirmados figuran Sergio del Molino, Sara Torres, Sara Búho y Rayco Pulido. También se busca reforzar la visibilidad de los autores vinculados a las Islas, como Elena Correa, Jorge Dávila Negrín y María del Mar Rodríguez.
Durante la cita literaria se generarán microcontenidos audiovisuales y un archivo sonoro denominado Voces de la Feria, compuesto por minipódcasts y lecturas de los autores participantes. Asimismo, y coincidiendo con el reciente fallo del XX Certamen de Relatos Breves Mujeres, del que se ha editado una publicación con los ganadores, se van a celebrar dos mesas redondas.