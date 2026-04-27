‘La lucha’, de Jose Alayón, obtiene tres galardones en el Bafici de Argentina

El cineasta tinerfeño Jose Alayón recogió este sábado el Premio Especial del Jurado en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) por su película La lucha, el único largometraje español que participó en la competencia internacional en este festival de referencia, que clausuró su vigesimoséptima edición en la capital argentina.
Además, la cinta producida por El Viaje Films recibió dos galardones dentro del capítulo de premios no oficiales: el de mejor dirección de arte, para Silvia Navarro, otorgado por la AADA, la asociación del sector en este país, y el Gran Premio Signis, que concede la sección local de la World Catholic Association for Communication.
En el momento de la recogida del Premio Especial del Jurado, Alayón se confesó “muy emocionado” y agradeció la selección de La lucha para formar parte de la competición oficial del Bafici, “una referencia en el mundo para quienes hacemos cine de autor, cine valiente”, así como la decisión del jurado. También agradeció la buena acogida de la película por parte del público en los distintos pases programados: “Han sido muy bonitos los pases. Cuando uno hace películas con temas como este, tan propio de Canarias, piensa si esto le interesará a alguien, y cuando se encuentra con la gente, ve que la emoción que causa es algo muy especial”.
El jurado que concedió el premio Signis destacó la sensibilidad con la que se aborda el vínculo entre un padre y su hija, atravesados por el duelo, “cuya distancia emocional encuentra en un deporte de contacto, como es la lucha canaria, un espacio de expresión”, entre otras consideraciones, que tienen en cuenta también la mirada “sobria y honesta y la dedicación durante más de dos años en busca de los protagonistas, todos luchadores profesionales.
La lucha se presentó ante el público del Bafici en tres funciones, entre el 23 y el 25 de abril, en el Cine Teatro Alvear y el Cinépolis Plaza Houssay de Buenos Aires. Tras su estreno en cines, el pasado 30 de enero, y después de un recorrido destacado, con más de 9.800 espectadores en las salas, la película se podrá ver este martes en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas y, a partir del 15 de mayo, en la Cineteca de Madrid.
Desde su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián en la sección Nuevos directores, en septiembre de 2025 -acompañada de una multitudinaria exhibición de lucha canaria en la playa Zurriola-, el recorrido de La lucha por otros festivales le ha valido la mención de honor del Jurado en la Mostra Internacional de cine de São Paulo (Brasil); el premio a la Mejor Música en el Festival Cinespaña Toulouse (Francia); el de mejor película y del jurado joven en el Efebo d’Oro Film Festival de Palermo (Italia) y, en el Festival Internacional de Cine Punta del Este (Uruguay), los premios al Mejor director de la Competencia Iberoamericana en Ficción y el de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU), que la reconoce como Mejor Película. Igualmente, ha sido seleccionada para su presentación en los festivales de cine de Thessaloniki (Grecia), Vancouver (Canadá), el Festival Internacional du Film Indépendant de Bordeaux (Francia) y Alice nella Città (Italia).
La lucha está protagonizada por Tomasín Padrón, en el papel de Miguel, padre de Mariana, que encarna Yazmina Estupiñán. Los acompaña la reconocida luchadora majorera Inés Cano, que interpreta a Inés, como hermana de Miguel. Relata cómo este y su hija Mariana intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa y madre, una pérdida que los ha dejado a la deriva. Ambos se refugian en la lucha canaria para hacerse un lugar en el mundo. El cuerpo de Miguel empieza a fallar y la rabia de Mariana la empuja a desafiar las normas. Al acercarse la final del campeonato, padre e hija buscan reencontrarse antes de que sea demasiado tarde.
La película es una coproducción internacional liderada por El Viaje Films, con la financiación de Media (subprograma de Europa Creativa), ICAA (Ministerio de Cultura), Ibermedia, Gobierno de Canarias, Promotur, Cabildo de Tenerife y la Televisión Canaria, con la producción asociada de Macaronesia Films. En el equipo técnico destaca la labor de Mauro Herce (Sirât) como director de fotografía, de los guionistas Samuel Delgado (Eles transportan a morte) y Marina Alberti (Aitana) o de la montadora Emma Tusell (Mantícora).