La magia de Broadway llega en junio al Festival Veranos del Taoro con Patti LuPone

Canarias recibirá en junio a Patti LuPone, una de las figuras más icónicas y laureadas de la escena mundial. La actriz, comediante y cantante estadounidense, ganadora de tres premios Tony, dos Olivier y dos Grammy, presentará Songs from a Hat. En este espectáculo, LuPone prescinde de un programa preestablecido para confiar la selección del repertorio a la espontaneidad del momento, interpretando las piezas más emblemáticas de su trayectoria y clásicos de Broadway a partir de títulos extraídos, de forma aleatoria, de un sombrero.
TENERIFE Y GRAN CANARIA
La gira recala en Canarias con dos citas confirmadas hasta el momento en el Festival Veranos del Taoro, el 19 de junio en Tenerife, en Puerto de la Cruz (22.00 horas), y el 21 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria (19.00). Cada una de estas noches promete un repertorio distinto, una experiencia única y la presencia de una intérprete que convierte cada canción en un diálogo directo con el público.
En su propuesta, la artista extrae títulos de canciones de un sombrero de copa y los interpreta en ese mismo instante, sin repertorio cerrado ni guion previo. Acompañada al piano por su director musical, Joseph Thalken, LuPone recorre estándares de Broadway, piezas menos transitadas y canciones del repertorio popular. Todo enlazado con anécdotas y comentarios que refuerzan la cercanía con el público.
Patti LuPone es una de las grandes leyendas del teatro musical. Ganadora de múltiples premios Tony y protagonista de títulos icónicos como Evita y Gypsy, ha hecho de la potencia vocal, la precisión interpretativa y la presencia escénica su sello personal. En Songs from a Hat su arte alcanza uno de sus puntos más refinados: sin guion ni repertorio fijo, cada función se construye en directo, ofreciendo al público un espectáculo irrepetible, donde la complicidad marcan cada canción.
La crítica internacional ha coincidido en destacar la singularidad de Patti LuPone sobre un escenario, señalando su talento excepcional, su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público. “Patti LuPone es una especie muy particular, quizá la última de su estirpe: una auténtica estrella de la edad dorada de Broadway, de esas capaces de transformar un teatro en un salón, de lanzar una corriente eléctrica que hace que mil espectadores sientan que se les habla, y se les canta, a cada uno en privado”, subrayó Maureen Dowd en una crítica aparecida en The New York Times.
En The Washington Post subrayaron que “muchos lo intentan, pero pocos poseen el golpe fulminante de LuPone” y en Los Angeles Times pusieron de relieve que “las cualidades extraordinarias, casi desmesuradas, de LuPone, junto con su deslumbrante musicalidad, se concentran hasta convertirse en la esencia pura de su arte”.
Las entradas ya están a la venta a través de la web del festival, veranosdeltaoro.com.