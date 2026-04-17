La Muestra CinemaTrans presenta la programación diversa y multicultural de su quinta edición

CinemaTrans* Muestra de Cine Trans de Tenerife, impulsada por la Fundación Pedro Zerolo, la Cinemateca Pedro Zerolo y la Asociación Charlas de Cine, alcanza su quinta edición tras cuatro años de trabajo dedicados a difundir y visibilizar la realidad de la comunidad trans a través del séptimo arte. La cita se celebrará del miércoles 13 al sábado 16 de mayo, en espacios como Multicines Tenerife, su sede habitual, y TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Siguiendo la tradición de CinemaTrans, para el cartel de este año, se ha escogido una imagen icónica de la historia del cine y se ha preparado una réplica, en este caso, con personas trans y no binarias. El referente escogido este año es la película de John Hughes El Club de los Cinco, una de las clásicas del cine juvenil de la década de los 80. Con esta imagen, CinemaTrans quiere lanzar un mensaje optimista, juvenil y esperanzador frente a una realidad cada vez más reaccionaria, donde los ataques contra el colectivo LGTBIQA+ se intensifican, especialmente en lo referente a las personas trans. Este cartel busca enfatizar la necesidad de la unión, del espacio seguro, y de la familia escogida.
Este año, en la sección Letra Invitada, donde otras identidades dentro del paraguas LGTBIQA+ tienen su espacio en la Muestra, la protagonista es la ‘B’ de ‘Bisexualidad’. Para ello se ha escogido la película Los Amigos Raros del director canario Roberto Pérez Toledo, al que también se homenajeará, celebrando la enorme diversidad que mostró a lo largo de su filmografía. Para este homenaje, CinemaTrans contará con la presencia de Borja Terán, productor de muchos de sus cortometrajes, y Oriola Pérez Roberto, hermana del cineasta. Tras la proyección tendrá lugar una mesa redonda moderada por Sagri Hernández y con la participación del periodista Daniel Valero, alias Tigrillo, y Meritxell Salazar, de la Asociación LGBTIQA* Diversas. La cita con la Letra Invitada tendrá lugar el 13 de mayo a las 19h en TEA Tenerife Espacio de las Artes.
Premio al Activismo 2026
El Premio al Activismo 2026 se entregará a Marcela Rodríguez, todo un icono de la comunidad trans en Tenerife y Canarias, represaliada por el franquismo y posteriormente también por la transición y la consiguiente democracia, cuya historia ha sido recogida en documentales como Memorias Aisladas de Daniasa Curbelo o Triángulos Rosas de Borja Lynch. Es también una figura referente en el carnaval chicharrero, cuya presencia en los concursos o eventos como el Coso Apoteósico o el Entierro de la Sardina es fundamental.
También en esta edición, la organización ha incorporado un premio especial a la divulgación, que en este primer año será otorgado a Lucas Platero. Docente e investigador español, reconocido por su activismo en la lucha por los derechos del colectivo LGBITQA+, miembro fundador de RQTR (Erre que te erre), primera asociación universitaria LGBT del Estado español, Platero es también una de las voces académicas más relevantes en la temática trans y las relaciones de género.
En un panorama cinematográfico donde las personas trans cada vez tienen más voz y su realidad más visibilizada, la quinta edición de la muestra quiere reconocer con el Premio Cinematográfico 2026 la labor de dos películas que han estado representando a la comunidad trans en los principales escenarios cinematográficos a nivel nacional e internacional y donde su sensibilidad ha sido ampliamente aplaudida por todo tipo de públicos, La Misteriosa Mirada del Flamenco e Iván & Hadoum. Ambas películas contarán con presencia de sus directores y parte de su elenco en Tenerife: Diego Céspedes y Paula Dinamarca por la primera, e Ian de la Rosa y Silver Chicón por la segunda.
El programa cinematográfico de esta quinta edición se completará con la proyección de Solo Kim, uno de los cortometrajes más premiados de 2024 y 2025, dirigido por Javier Prieto de Paula, Diego Herrero y protagonizado por Kim Cabral, Nausicaa Bonnin, Mihai Smarandache y Oriol Pla, entre otros.
En su quinta edición, CinemaTrans cuenta también con la actuación especial de Alba Boek, cómica, comunicadora y creadora de contenido canaria, conocida por sus sketches de comedia en TikTok e Instagram, centrados en temas sociales y de actualidad con un toque irónico. Se destaca por abordar temas como la situación en Canarias, humor LGTBIQA+ y sátira social. Boek será la encargada de dar el toque de humor y desenfado a la gala inaugural de la V edición de CinemaTrans Muestra de Cine Trans de Tenerife el jueves 14 de mayo a las 19h en Multicines Tenerife.
El programa contará con un ciclo de proyecciones itinerantes por distintos municipios de la isla, así como un encuentro con Gonzalo Abaha de la asociación “Somos parte del Mundo” de Guinea Ecuatorial en el Espacio Diverse de La Laguna.
CinemaTrans Muestra de Cine Trans de Tenerife cuenta con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife, además del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (área de Cultura y área de Igualdad y LGBTI), y La Laguna Zona Comercial, así como con la colaboración de Multicines Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Aula de Cine de la Universidad de La Laguna y Culturamanía Magazine.