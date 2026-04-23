La obra ‘Polígono’, ganadora de tres premios Réplica, llega al Espacio La Granja

El Espacio La Granja lleva a escena Polígono, el novedoso proyecto de teatro documento de La Escrig Producciones ganador de tres premios Réplica 2025 (dirección, autoría original y mejor espectáculo). La obra cuenta la historia del movimiento vecinal surgido a principios de los años 80 a raíz de unas viviendas públicas adjudicadas que nunca llegaban y la acción colectiva surgida para dar visibilidad a la precaria situación en la que vivían.
Creada a partir de los testimonios de sus primeros habitantes, la obra se ofrecerá al público este viernes, desde las 20.00 horas, en el espacio que gestiona el Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña, junto al parque de La Granja. Las entradas están disponibles en la web www.espaciolagranja.com, así como en la taquilla el día de la función.
Polígono fue uno de los proyectos seleccionados para el programa Sinapsis, la aceleradora de innovación cultural que el Gobierno regional puso en marcha en 2023. El estreno tuvo lugar en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria en 2024, con la presencia de personas que vivieron ese movimiento colectivo.