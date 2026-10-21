La literatura infantil y juvenil protagoniza desde este miércoles un congreso en la Universidad de La Laguna

La Universidad de La Laguna (ULL) celebra entre hoy miércoles y el viernes, en el Campus de Guajara, el XV Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (Anilij), que reúne a casi un centenar de investigadores de universidades españolas, europeas y americanas. El foro, con el eje temático de Literatura infantil y juvenil y territorio: desde las literaturas regionales al canon nacional e internacional, está organizado por el grupo de investigación Imago y profesorado del departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la ULL.
En el encuentro se analizará, por ejemplo, cómo los contextos regionales (económico, social, histórico, cultural) inciden en la visibilidad de la literatura escrita para la infancia y la juventud, partiendo de la base de que gran parte de los autores y los ilustradores que escriben e ilustran obras para niños y jóvenes tienen que luchar contra dos mecanismos.
Por un lado, el dedicarse a un tipo de literatura que, si bien es absolutamente necesaria para los lectores en formación y por ello tiene un gran peso en el sistema educativo, no cuenta con la misma valoración que la literatura para adultos. Por otro, el hacerlo desde un contexto regional, condicionado por múltiples factores que no favorecen la difusión de sus obras.
La inauguración del congreso tendrá lugar esta tarde (16.00 horas) en el salón de actos del Aulario General César Manrique. A continuación, la escritora lanzaroteña Lola Suárez, buena conocedora de la literatura infantil y juvenil y de la promoción de la lectura en las aulas, dictará la conferencia plenaria Érase una vez unos libros y una niña. Leer y escribir desde un rincón de las islas.
Mañana jueves (9.00 horas), en el Aula Magna del aulario, se celebrará una mesa redonda con la presencia de destacados especialistas en literatura infantil y juvenil: Ernesto Rodríguez-Abad, escritor, crítico, narrador oral y director del Festival Internacional del Cuento de Los Silos; José Manuel de Amo, catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Almería; Gemma Lluch, catedrática de Filología Catalana de la Universitat de València (España), y Mari Jose Olaziregi, catedrática de Filología Vasca de la Universidad del País Vasco.
En el marco del congreso, la doctora Ángeles Perera Santana, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presentará el libro Y con el viento juego, de Pepa Aurora, publicado en la Biblioteca Básica Canaria.