La Orotava presenta este lunes ‘Cuba y Canarias. Huellas en ambas orillas’

El Ayuntamiento de La Orotava será este lunes (19.00 horas) escenario de la presentación de Cuba y Canarias. Huellas en ambas orillas, una obra de los cubanos Mario Luis López Isla (Cabaiguán, 1955) y Ester Lidia Vázquez Seara (Zaza del Medio, 1959), prologada por Isidoro Sánchez (La Orotava, 1942). El acto forma parte de la agenda cultural del municipio vinculada a la conmemoración del Día del Libro.
Tal y como señala el ingeniero orotavense, la nueva obra permitirá a los lectores conocer significativas facetas de las relaciones históricas y culturales entre ambos archipiélagos a partir de diversas personalidades, canarias, cubanas o de otros países pero de una clara vinculación con estos territorios. Desde la poeta cubana Dulce María Loynaz, al científico Alexander von Humboldt y el palmero Tomás Felipe Camacho, “con sus bellas orquídeas”.
De esa manera, detalla Sánchez en su prólogo, desfilan por la obra Ernest Hemingway y su acompañante Gregorio Fuentes, el músico Ernesto Lecuona o los pintores Manuel Martín, Valentín Sanz Carta y Mariano Rodríguez, entre otros muchos protagonistas de sus páginas.