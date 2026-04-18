La Orquesta de Cuerda Pulsada del Conservatorio Profesional actúa en el Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife programa este sábado (18.00 horas) un concierto de la Orquesta de Cuerda Pulsada del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. La cita en la Sala de Cámara, con entrada libre hasta completar el aforo, se inscribe en un acuerdo de colaboración rubricado por el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y la directora del centro, Cristina Vargas. “Con esta sinergia -resalta Acha- reafirmamos el compromiso de seguir facilitando la formación de las nuevas generaciones de músicos”. “El Auditorio de Tenerife es un escenario ideal para difundir los conocimientos adquiridos por los alumnos durante el proceso formativo”.
TRADICIÓN
La Orquesta de Cuerda Pulsada nace como un proyecto pedagógico, artístico y cultural destinado a promover y poner en valor la tradición musical de los instrumentos de cuerda pulsada presentes en la cultura de Canarias. La iniciativa reúne a estudiantes de guitarra y timple procedentes del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y de diversas escuelas de música de la provincia, generando un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración entre jóvenes intérpretes.
Impulsado por el Departamento de Cuerda Pulsada del Conservatorio, el proyecto busca ofrecer al alumnado una experiencia directa de práctica orquestal, fomentando el trabajo colectivo, la escucha mutua y el desarrollo musical. La orquesta se configura como un entorno formativo donde los estudiantes pueden ampliar su experiencia interpretativa, conocer nuevo repertorio y fortalecer su identidad musical. La dirección artística corre a cargo de Miguel García Ferrer, cuya labor combina la dimensión pedagógica con una visión artística orientada a la cohesión sonora del conjunto y al desarrollo de sus integrantes.
El concierto en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife constituye la presentación pública del trabajo realizado durante meses de ensayo y preparación. La iniciativa pretende contribuir a la formación integral del alumnado y a la proyección de nuevas generaciones de intérpretes, destacando el diálogo musical entre el timple y la guitarra dentro de un formato orquestal. Además, habrá también un trío de timple, guitarra y cuatro, y participarán solistas de guitarra clásica.
‘PRIMAVERA MUSICAL’
En otro orden de asuntos, pero sin abandonar el Auditorio de Tenerife, las bandas de música Nivaria (Arafo), Arona y San Sebastián (Tejina, La Laguna) protagonizan mañana domingo (11.30 horas) el nuevo concierto del ciclo Primavera Musical. Más de 145 músicos actuarán en la Sala de Cámara. La entrada también es gratuita hasta completar el aforo.
Primavera Musical es un ciclo de conciertos que organiza la Federación Tinerfeña de Bandas de Música desde el año 2005 con la colaboración del Cabildo de Tenerife.