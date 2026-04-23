La pianista neoyorquina Kelly Moran encabeza el cartel de NUMAcircuit 026

NUMAcircuit 026, la decimoctava edición del festival de creación y experimentación, desplegará su agenda en mayo para ofrecer 21 actuaciones en diversos espacios culturales de Canarias. El cartel de esta propuesta cultural está encabezado por la pianista neoyorquina Kelly Moran, quien actuará el día 23 del próximo mes en un concierto que comparte con la artista Rucculla en el Auditorio de Tenerife (19.30 horas).
La edición de este año del NUMAcircuit, cuya programación al completo se puede consultar en el sitio web numacircuit.es, vuelve a articularse en torno a la música actual, las prácticas audiovisuales y los procesos de investigación artística, con especial énfasis en las producciones colaborativas.
Entre los participantes figuran artistas de Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, además de nombres nacionales y una destacada representación de la escena canaria. Las actividades incluyen conciertos, performances audiovisuales, charlas, talleres, residencias artísticas, acciones didácticas y sesiones de dj, en sedes como el Auditorio de Tenerife, el Espacio La Granja y TEA, junto a otros entornos independientes, como Kreitek, Equipo PARA o Cero Fanzine, en Gran Canaria.
BBVN
NUMAcircuit 026 comienza el 1 de mayo (20.00 horas) en el espacio maker Kreitek, en La Laguna, con la actuación de la Big Band of Visual Noise (BBVN), un colectivo cambiante de músicos de las Islas especializados en arte sonoro y experimentación libre. La sesión forma parte del programa de producción propia del festival, NUMArec, que culminará con la edición de un nuevo disco en colaboración con el sello Alina Records.
La vertiente didáctica de NUMAcircuit se desarrolla (2 de mayo) en el antiguo Convento de Santo Domingo (La Laguna) con un programa sobre procesos visuales y aparatos electrónicos que intervienen en la creación musical. La jornada comienza con una charla y un showcase de Juan Hurle, artista multimedia residente en Berlín, y se completa con la actuación del trío ASAP, junto al artista visual de origen coreano Dea Woon Kang.
La del 8 de mayo, en el Espacio La Granja, será una jornada sobre el arte visual contemporáneo y la performance. Comenzará con un encuentro del colectivo #supportvisualists en torno al trabajo de los visualistas y el arte digital en directo, con la participación de Simone Marin y Alba G. Corral. A continuación tendrá lugar la actuación de BBVN y, por último, Alba G. Corral y Björt Rùnnars presentarán A Taste of Nature, una performance audiovisual.
A partir de ahí, y hasta el 23 de mayo, se sucederán las actuaciones musicales, las performances, las residencias artísticas, los talleres y las presentaciones de discos en distintos espacios de Tenerife, además de dos jornadas en Las Palmas de Gran Canaria (15 y 16 de mayo, Lambada Records Bar y Cero Fanzine).
El festival cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.