La ULL dialoga con la dramaturga María Folguera

La dramaturga María Folguera y el director de la Agrupación Teatral de Filología, José Antonio Ramos Arteaga, mantienen este miércoles un diálogo. El coloquio, centrado en la carrera de Folguera, comienza a las 11.30 horas en el Salón de Grados del Aulario General César Manrique del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL). Este conversatorio sirve como antesala a la representación de la obra Marcela, una canción de Cervantes, escrita por Folguera, el domingo, en el Paraninfo de la ULL (19.00 horas).
María Folguera de la Cámara es una escritora, directora de escena, dramaturga y gestora cultural española ganadora en 2001 del Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid a la Creación Literaria, en la modalidad de Narrativa, y, en 2025, de la Beca Leonardo de Investigación Científica y creación cultural, en el área de Creación Literaria, que otorga la Fundación BBVA. Fue directora artística del Teatro Circo Price de Madrid desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023.
Como creadora se ha especializado en abordar figuras de escritores y artistas, como Elena Fortún, Picasso, Goya, Safo o Teresa de Jesús, con el objetivo de revisar el impacto del imaginario cultural y de innovar formalmente, más allá de lo biográfico.
La actividad en la ULL es parte del proyecto Los días del libro: un año para habitar la palabra, que invita a celebrar la lectura como espacio de encuentro, pensamiento y acción colectiva. A raíz del centenario de la creación oficial del Día del Libro el 23 de abril, promoverá actividades académicas y culturales para el diálogo, el pensamiento crítico y el vínculo con la cultura escrita.