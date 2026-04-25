La ULL se adentra en la cultura, la neuroestética y la economía del arte

La Universidad de La Laguna (ULL), en colaboración con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), inicia este lunes, 27 de abril, un programa de formación avanzada estructurado en tres microcredenciales universitarias sobre la gestión cultural contemporánea, la neuroestética y la economía del arte. La iniciativa se dirige a comprender y operar en el ecosistema cultural desde una perspectiva estratégica, interdisciplinar e internacional.
El programa se desarrollará con sesiones presenciales y virtuales en horario de tarde, y contará con profesionales de ámbitos como la gestión cultural, la economía creativa, la política cultural europea, la neurociencia y el mercado del arte. La formación, de 30 horas, incluirá tutorías y grabación de contenidos para facilitar su seguimiento.
Las personas interesadas pueden solicitar información e inscripción a través del correo electrónico agonzabr@ull.edu.es mientras se habilita la plataforma oficial de matrícula de la Universidad de La Laguna.