Las bandas Los Blody y Good Franco, ganadoras absolutas del Sonora 2026

Sonora, el concurso de artistas y bandas emergentes del Archipiélago, cuya final se celebró este fin de semana en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, registró un doble empate en su palmarés. Por un lado, la formación tinerfeña Los Blody y Good Franco, originaria de Lanzarote, obtuvieron el máximo galardón del certamen, mientras que el segundo, el Sonora de Plata, también fue compartido, por Belice y Usted, y el Sonora de Bronce recayó en Lula Mora.
Tras conocer el desenlace, la organización respetó el resultado matemático de los votos del jurado y, en vez de repartir la cuantía de los premios o que se votase de nuevo para buscar el desempate, decidió desdoblarse y asumir que este año Sonora tendría dos campeones absolutos y dos subcampeones.
Los pasaportes Sonora, con los que las bandas tienen la oportunidad de continuar mostrando su directo a lo largo del año y abren la puerta a participar en festivales que se celebran en las Islas, depararon también importantes novedades.
Good Franco hizo triplete y se va al Sonidos Líquidos, en Lanzarote, y al Phe Festival, en Puerto de la Cruz, pero además recibió el primer Pasaporte Sonora a la grabación de un EP, de la mano de la agencia Taste The Floor, del promotor y presidente del jurado Carlos Mata. Los Blody también hicieron triplete y actuarán en Madrid en el Festival Canarias Tiene el Flow, el 14 de mayo, así como en el Sonidos Líquidos La Graciosa y en el Festivalito de La Palma.
Lula Mora estará en Womex Gran Canaria para actuar frente a cientos de promotores internacionales; Xerach acudirá al Festival Boreal, de Los Silos, en Tenerife, y Casablanca III, al Herofest de El Hierro. El trío grancanario Bífidos, fue merecedor de otra de las sorpresas de la noche: Salán Producciones se los lleva a la Península, a una gira por tres ciudades españolas.
El premio Sonora Oro está dotado con 6.000 euros para cada uno de los ganadores de 2026, Good Franco y Los Blody, quienes actuarán además en el Festival Sonora que se celebra el 16, 17 y 18 de octubre en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria; el segundo galardón, Sonora Plata, con 3.000 euros, en este caso también para dos premiados, Belice y Usted, y el tercero, Sonora Bronce, con 1.500 euros.
Los 10 finalistas de esta edición del certamen fueron Los Blody, Belice, Usted, Casablanca III, Xerach, Bífidos, Eric Böelle, Good Franco, Lula Mora y Pokzipol Poops