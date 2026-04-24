Las casas de la Juventud de Santa Cruz de Tenerife ampliarán la hora de cierre por la PAU

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ampliará el horario de apertura de las dos casas de la Juventud del municipio, Lázaro Siliuto y Mascareño, con motivo del periodo de preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Las instalaciones ampliarán su uso hasta las 23.00 horas, incorporando un servicio de vigilancia que garantice el correcto funcionamiento de los espacios, con el objetivo de facilitar más tiempo y mejores condiciones para el estudio en dichas instalaciones.
La medida estará en vigor desde el próximo 15 de mayo y hasta el 5 de junio, coincidiendo con las semanas previas a la celebración de las pruebas, y dando así respuesta a la creciente demanda de los jóvenes que utilizan estos espacios como puntos de encuentro académico durante un periodo de especial exigencia.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer que “la ampliación del servicio responde a una demanda real de los jóvenes en un momento importante de su etapa académica, como es la preparación de la PAU”. En este sentido, subrayó que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ofrecer recursos útiles y espacios seguros que favorezcan la igualdad de oportunidades y el rendimiento educativo”.
Por su parte, la concejala de Juventud, Charín González, señaló que “hemos querido adaptar el funcionamiento de las Casas de la Juventud a las rutinas de estudio del alumnado, ampliando el uso de estas instalaciones en horario nocturno para facilitar la concentración y el aprovechamiento del tiempo” y añadió que “esta medida se enmarca en nuestra apuesta por adaptar los servicios municipales a las necesidades reales de la juventud, especialmente en periodos de alta exigencia como el previo a la PAU”.
La Casa de la Juventud Mascareño extenderá su horario de lunes a domingo, ofreciendo una cobertura continua durante toda la semana, lo que supone una acción novedosa en este espacio. Por su parte, la Casa Lázaro Siliuto lo hará de lunes a viernes.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la juventud del municipio, facilitando espacios públicos accesibles, funcionales y adaptados a sus necesidades académicas, especialmente para la preparación de la PAU.