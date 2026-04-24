Leyre Arrue Usoz se alza en Santa Cruz con el Certamen de Relatos Breves Mujeres

Leyre Arrue Usoz (Guipúzcoa) ha ganado con Granito rosa el XX Certamen de Relatos Breves Mujeres, organizado por el Servicio de Igualdad y Diversidad Afectivo-Sexual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Junto al primer premio, dotado con 2.000 euros, el primer accésit (1.000 euros) recayó en Rosa Gladys Ruiz de Azúa, de Santa Úrsula (Sangre de mujer), y el accésit a autora local (600 euros), en Yasmina Romero Morales (El mercado del trauma). Además, fueron seleccionadas para su publicación las obras Aethelburg, la bifurcada (Manuela Gómez García), La entrevista (María Isabel Jurado Hernández), Voces desde la cocina (Ester Llorente Peñalva), Sed (Lorena María Padilla Sánchez), La preta bonita (María José Fernández Valle) y La lámpara que nos apaga (Silvia Lozano Calatayud).
El certamen es una iniciativa consolidada que tiene como objetivo fomentar, valorar y visibilizar la literatura escrita por mujeres como herramienta de expresión cultural y artística, así como promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
El acto de premios, celebrado el miércoles, contó con la presencia del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; la concejala de Igualdad y Diversidad Afectivo-Sexual, Gladis León; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; la directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, Verónica Meseguer; así como miembros de la Corporación municipal, del Consejo Municipal de las Mujeres, del jurado del certamen y las autoras galardonadas en esta edición, en la que se recibieron 263 relatos procedentes de España, Europa y América.
Ahora el Ayuntamiento iniciará los trabajos de edición del libro que recogerá los relatos ganadores, tal y como se ha hecho desde la primera edición del concurso. Asimismo, el Servicio de Igualdad y Diversidad Afectivo-Sexual ha conmemorado el vigésimo aniversario del Certamen de Relatos Breves Mujeres con la edición de una antología que reúne los textos ganadores a lo largo de estas dos décadas: Historias que trascienden.
La publicación recopila un total de 22 relatos -incluyendo dos ediciones en las que se incorporaron premios específicos para niñas de entre 12 y 15 años-, configurando así un volumen que pone en valor la creación literaria femenina y su evolución en el tiempo.