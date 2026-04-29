Terror en el sur de Tenerife: descubre un localizador en su coche tras sufrir acoso de su expareja

La tecnología puede convertirse en una herramienta de terror cuando se utiliza para el control personal. Un hombre ha sido arrestado por la Policía Nacional en el sur de Tenerife tras confirmarse que instaló un localizador en su coche perteneciente a su expareja. El caso, que ha despertado la alarma social en Canarias, revela un sofisticado método de vigilancia que incluía no solo el seguimiento por GPS, sino también la manipulación directa de la mecánica del vehículo para forzar encuentros con la víctima.
Cómo detectaron el localizador en su coche en el sur de Tenerife
La pesadilla comenzó tras una ruptura sentimental. La víctima empezó a notar presencias “casuales” de su expareja en diversos lugares, lo que le generó un estado de inquietud constante. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió cuando su vehículo dejó de arrancar repentinamente en un momento en que el sospechoso se encontraba presente y se negaba a abandonar el lugar.
Tras llamar a una grúa, un operario descubrió que la batería había sido desconectada de forma deliberada. Ese mismo día, una alerta de seguridad en el teléfono móvil de la denunciante sugirió la presencia de un dispositivo externo cercano. Al realizar un registro exhaustivo, la mujer encontró un localizador en su coche perfectamente oculto en el interior del maletero, específicamente en el hueco de la rueda de repuesto.
Investigación policial y pruebas definitivas por acoso
Ante la gravedad de los hechos, el grupo de investigación especializado de la Policía Nacional inició las pesquisas para confirmar la autoría de los hechos. La clave del éxito policial fue la localización de una cámara de seguridad en la zona donde la mujer solía estacionar. Las grabaciones mostraron con total nitidez a un hombre accediendo al maletero para colocar el localizador en su coche y manipulando la zona del motor para inutilizar la batería.
Este tipo de conductas de seguimiento y control, que se amparan en el anonimato que ofrece la tecnología GPS, son perseguidas con especial rigor en el ámbito de la violencia de género. La monitorización sin consentimiento no solo vulnera la intimidad, sino que supone una forma de maltrato psicológico diseñada para anular la libertad de movimiento de la víctima.
Consecuencias judiciales y medidas de control telemático
Tras ser identificado y localizado, el presunto autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Debido a la contundencia de las pruebas videográficas y al reconocimiento de los hechos por parte del propio detenido, se han tomado medidas cautelares severas para garantizar la integridad de la denunciante.
El juez ha dictado una orden de alejamiento inmediata y, como medida adicional de seguridad, ha decretado la colocación de un dispositivo telemático de control, conocido como pulsera electrónica, para el encausado. Este sistema permite verificar en tiempo real que el agresor no se aproxime a la víctima, reforzando la protección tras el hallazgo del localizador en su coche.
Este incidente subraya la importancia de la vigilancia digital y de denunciar ante cualquier comportamiento sospechoso o fallos técnicos inexplicables en los vehículos particulares, ya que pueden ser indicios de una monitorización ilegal.