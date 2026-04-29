La indisposición de un piloto de un vuelo a Tenerife obliga a aterrizar de urgencia

La indisposición de un piloto de la compañía Transavia que cubría la ruta Amsterdam-Tenerife Sur, obligó a interrumpir el trayecto a los 30 minutos de despegar, mientras sobrevolaba el canal de la Mancha, cerca de la costa del Reino Unido, y realizar un giro de 180 grados para retornar de urgencia al aeropuerto de Schiphol.
En el vuelo se encontraba un grupo de 40 personas mayores de La Gomera y de los municipios tinerfeños de Icod de los Vinos, La Guancha, La Victoria y La Matanza de Acentejo, que participaron de un viaje orgnizado por la agencia La Guancha Canarias Tours para ver los campos de tulipanes. Era el segundo en poco tiempo porque el anterior había tenido mucha aceptación.
En declaraciones a este periódico su director, Miguel Rodríguez, describió la maniobra de aterrizaje como “rápida y muy breve” y destacó que la ambulancia “estaba esperando al pie del avión para desembarcar al comandante que se encontraba muy mal”. Al parecer, “tuvo un fuerte mareo y una bajada de tensión y no se sentía capaz de cumplir con las horas de vuelo restantes, mientras que el copiloto no contaba con las horas necesarias para continuar de forma autónoma y eso precipitó la decisión de volver”, señaló.
Durante ese tiempo, los pasajeros permanecieron dentro del avión para poder despegar nuevamente pero no había tripulación y tuvieron que desembarcar, recoger el equipaje y esperar que la compañía aérea les diera un hotel donde pasar la noche. En un contexto de temporada alta en los Países Bajos, encontrar alojamiento para un grupo numeroso no fue una tarea sencilla. No obstante, las gestiones de la agencia permitieron que, sobre las 20.00 (hora local), el grupo fuera trasladado a un establecimiento hotelero para cenar y recuperarse del susto.
Según las previsiones, el regreso será hoy en el vuelo que sale del aeropuerto de Amsterdam a las 14.40 horas y llegará a las 18.35 horas a Tenerife Sur y un día después -el jueves- a la isla de La Gomera.
Todavía no han decidido si harán algún tipo de demanda a la compañía aérea. “La prioridad fue que todos estuvieran tranquilos en el hotel y a posterior se harán las reclamaciones oportunas a la compañía”, sostuvo el director de la agencia de camino al hotel.
Mientras tanto, el grupo aguarda en Ámsterdam y quiere dejar atrás el caos vivido en Schiphol, sobre todo, después de haber disfrutado de un viaje que, salvo por este sobresalto, resultó maravilloso.