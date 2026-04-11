Desvían de urgencia un vuelo con destino Tenerife por una emergencia a bordo

Un vuelo de la compañía Sundair, que operaba la ruta entre Berlín y Tenerife Sur, se ha visto obligado a desviarse de su ruta original la tarde de este viernes para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bilbao.
La tripulación de la aeronave notificó una urgencia médica a bordo tras detectar que un pasajero presentaba problemas de salud. Ante la situación, los pilotos solicitaron prioridad de aterrizaje para garantizar una atención sanitaria rápida al afectado.
Coordinación con el control aéreo
Según han informado los controladores aéreos a través de sus canales oficiales, se facilitó a la aeronave un descenso continuado y una ruta directa hacia la pista 12 del aeropuerto de Bilbao.
Esta maniobra de aproximación directa se coordinó de forma simultánea con los servicios del aeropuerto para asegurar que la asistencia médica estuviera preparada en pista en el momento del aterrizaje.
La aeronave abandonó su trayectoria habitual hacia el Archipiélago para dirigirse al aeródromo vizcaíno, donde se procedió a la evacuación del pasajero para su valoración y tratamiento.
No se han facilitado más datos sobre el estado de salud del afectado ni sobre el tiempo de demora para el resto del pasaje con destino al aeropuerto Tenerife Sur.