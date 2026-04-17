Los autores Defreds y Paul Pen acuden este año a la Feria del Libro de Tacoronte

Más de 70 escritores y escritoras, como el madrileño Paul Pen, que presenta El canto de los grillos (este sábado, 17.00 horas), y el gallego José Ángel Gómez Iglesias, Defreds, con Mientras duela (mañana, 12.00 horas) dan forma este año a la Feria del Libro de Tacoronte, que comienza hoy viernes y culmina el domingo.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tacoronte ultimaba ayer los detalles de una cita literaria que tendrá como escenarios la plaza del Cristo y la Casa de la Cultura. Serán un total de medio centenar de propuestas las que harán posible la conmemoración del Día Internacional del Libro de este año, incluyendo el espacio dedicado a las librerías, el cartel de actuaciones musicales y teatrales y los juegos y talleres ideados para todas las edades y gustos.
La agenda comienza este viernes (17.00 horas) con una tarde joven, promovida junto a la Concejalía de Juventud, que incluye, entre otras actividades, talleres de ilustración, caligrafía japonesa y retratos creativos, juegos gigantes, puestos de librerías y encuentros con las autoras Clara Duarte y María Gómez. La programación se va a poder consultar en el sitio web www.tacoronte.es.