Los títeres de Jordi Bertran crean historias en El Sauzal

El Teatro El Sauzal programa este domingo, a partir de las 12.00 horas, una divertida cita con los títeres para toda la familia. La compañía de Jordi Bertran, maestro de marionetas, músico y compositor, revive en Clàssics a sus personajes más icónicos en una obra sin texto, llena de humor y musicalidad, tras 40 años de trayectoria.
De igual manera, en Poemas Visuales, inspirada en la obra del poeta en lengua catalana Joan Brossa, transforma letras de gomaespuma en seres vivos: perros, bailarinas y acróbatas. Se trata de un despliegue de técnica y poesía donde las letras cobran alma, cautivando al público con un virtuosismo insuperable.
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