Marco Faraone y Maceo Plex protagonizan la Semana Santa de Papagayo Tenerife

Papagayo Tenerife (Avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas, Arona) se prepara para vivir una Semana Santa marcada por la electrónica de primer nivel con la presencia de dos de los nombres más destacados del panorama internacional: Marco Faraone y Maceo Plex, quienes actuarán este sábado y el domingo, respectivamente.
En la noche del sábado al domingo será el turno de Marco Faraone, uno de los artistas más sólidos del techno contemporáneo. Nacido en la Toscana y afincado en Barcelona, creció rodeado de música -con un padre dj y un abuelo cantante de folk-, lo que marcó desde temprano su vocación artística. Tras experimentar con géneros como el hip hop y el drum & bass, encontró en el techno su lenguaje definitivo.
El domingo actuará Maceo Plex, una figura esencial en la evolución de la música electrónica de las últimas décadas. Con una carrera que ha sido calificada como legendaria por medios especializados, el artista ha construido un universo sonoro propio a través de diferentes alias, como Maetrik o Mariel Ito, explorando desde el techno más melódico hasta sonidos más experimentales.