Más de un centenar de funciones de 44 compañías en 20 espacios: Mueca llega a Puerto de la Cruz

El 24º Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca recibirá del 7 al 10 de mayo a 44 compañías, locales, nacionales e internacionales, que desplegarán 105 funciones en 20 espacios. Serán cuatro días de teatro, circo, danza y música que conectarán a artistas y espectadores, a través de un programa que aúna vocación de encuentro y vanguardia escénica con el lema #tejiendoMUECA.
Se trata de la programación más amplia de la historia del festival, tanto por volumen de programación como por la ampliación de espacios y franjas horarias. La incorporación de nuevos escenarios, como el Espacio Toti Aqualia, junto al refuerzo de la agenda, permitirá que la experiencia se expanda aún más por la ciudad. Así, por ejemplo, la vertiente infantil se refuerza con los talleres participativos de la compañía Guixot de 8, durante dos jornadas, y se profundiza en el compromiso con la accesibilidad inclusiva.
El festival consolida su dimensión internacional con dos compañías de referencia en el circo contemporáneo: la australiana Circa y la del creador francés Yoann Bourgeois. Junto a ellas, las de Canarias vuelven a ocupar un lugar protagonista, compartiendo cartel con artistas nacionales de referencia y propuestas llegadas de países como Bélgica, Finlandia, Italia, Alemania, Uruguay y Argentina.
La muestra es fruto de la labor del Ayuntamiento, a través de su área de Cultura, y la Plataforma Cómplice Mueca, que conmemora 15 años de trayectoria, como puso de relieve este martes el alcalde, Leopoldo Afonso, en un acto informativo en el que participaron, entre otras personalidades, la edil de Cultura, Desiré Díaz; el consejero de este mismo ámbito en el Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y representantes de empresas colaboradoras y de la Plataforma Cómplice Mueca, así como varios artistas.
Casi la totalidad de las representaciones son de acceso libre y gratuito, con la excepción de cinco montajes que requieren entrada previa: Otto Stragman, un estreno absoluto de Abubukaka; el espectáculo de Circa, Wolf/Lobo; el montaje del artista francés Yoann Bourgeois L’Approche Infinie, el trabajo escénico del argentino Federico Menini, Llar, y la propuesta sobre identidad y memoria Antes del nombre, del grupo teatral de Puerto de la Cruz La Pandilla 2.0. Las localidades para cada uno de los pases pueden adquirirse, a un precio simbólico de dos euros, a través de la plataforma https://www.tomaticket.es/es-es/artista/mueca.
LA APERTURA
En la jornada inaugural, la del jueves 7 de mayo, la plaza de la Iglesia ofrece desde las 17.00 horas Urban Mueca, un mercado creativo de Canary Market Place, activo durante todo el festival, con talleres, cuentacuentos y actividades familiares. A pocos metros, en el exterior del Museo Arqueológico, el Taller de Artes Plásticas Giro-Arte instala Muecas de Mueca, cuatro grandes rostros que invitan a interactuar con expresiones de rebeldía, asombro, amor y enfado. La agenda se cerrará en el Espacio Muelle Turismo de Tenerife, con el estreno de Otto Stragman (21.00 horas), el nuevo espectáculo del grupo canario Abubukaka, una comedia salvaje para mayores de 12 años.
Mueca cuenta con el apoyo del Cabildo y el Gobierno de España, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; así como con la colaboración del Gobierno de Canarias, la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas, el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, su Dirección Nacional de Cultura y el INAE (Instituto Nacional de Artes Escénicas).